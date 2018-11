02.11.2018 h 13:15 commenti

Prato si colorerà nuovamente di rosa, a maggio il passaggio del Giro d'Italia

Il 12 maggio la seconda tappa della 102esima edizione della corsa rosa transiterà prima dalla Val di Bisenzio e poi da Prato

Il territorio pratese si colorerà nuovamente di rosa. Succederà domenica 12 maggio 2019 quando il Giro d'Italia attraverserà la provincia per una trentina di chilometri transitando prima dalla Val di Bisenzio e poi da Prato nella seconda tappa della edizione numero 102, da Bologna a Fucecchio.

La corsa è stata presentata martedì scorso, 31 ottobre, e in alcuni dettagli deve essere ancora definita, ma possiamo già dire che i ciclisti transiteranno da Montepiano, Vernio, Usella, Vaiano, Prato e, attraverso Mezzana, Campi Bisenzio. Si tratta di un passaggio veloce, proprio come avvenne nel 2016 quando la corsa rosa attraversò Prato solo per pochi minuti nella tappa Campi Bisenzio-Sestola. Sarà comunque un momento emozionante per i tanti appassionati di ciclismo. Tra l'altro tutto avverrà di domenica e questo, oltre a ridurre i disagi per la circolazione, favorirà la partecipazione lungo le strade interessate dal passaggio della carovana.

Per tornare a ospitare una partenza o un arrivo di tappa bisognerà aspettare. Quanto? Difficile dirlo. Molto dipende dall'interessamento delle varie amministrazioni comunali del pratese che al momento non sembra esserci, sia per questioni economiche che per l'imminente fine mandato di buona parte di esse. L'ultima volta che Prato ha avuto l'onore di ospitare un arrivo di tappa del Giro d'Italia risale al 2000 con la vittoria di Axel Mercks, figlio del grande campione Eddy. Ben 18 anni fa.