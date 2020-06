E' un suggestivo e commovente viaggio all'interno di Palazzo Franceschini, l'edificio di piazza San Francesco noto a tutti come la ex storica sede della Banca Toscana, quello che ci propone l'ultimo progetto di Prato Scomparsa , l'iniziativa di Daniele Nuti che punta a preservare il ricordo degli angoli della nostra città cambiati nel corso del tempo.

Nel febbraio 2020, prima dell’emergenza Covid-19, e prima dell’inizio dei lavori, è stato concesso a Prato Scomparsa, tramite l’architetto Palumbo di BeSmart, uno dei soggetti incaricati della riqualifica, di poter accedere al palazzo e testimoniare attraverso qualche foto e brevi video, lo stato del plesso. "Ne è venuto fuori un suggestivo viaggio in un luogo che appare dimenticato dal tempo - racconta Daniele Nuti -, dove solo silenzio e polvere regnano, e dove muoversi sia negli ambienti della ex banca, sia nei locali ai piani superiori, è stato per noi di Prato Scomparsa una sorta di visita guidata concessa da invisibili fantasmi ed echi del passato, e questa patina del tempo è ciò che più affascinerà chi si prenderà dieci minuti per osservare queste immagini".