31.05.2023 h 14:23 commenti

Prato scivola nelle classifiche del benessere, ancora penalizzati gli anziani

Pubblicata l'indagine del Sole 24 ore sulla qualità della vita riferita a tre target: bambini, giovani e over 65. Tra le 110 province italiane, Prato è 27esima per la fascia d'età 0-10 anni, 19esima per quella 18-35 e 70esima per gli anziani

nadia tarantino

Primo posto per percentuale di under 40 sul totale degli amministratori comunali e per percentuale di scuole con palestre, 104esimo posto per numero di bar e discoteche e 105esimo per numero di infermieri. Sono alcune delle voci che caratterizzano la provincia di Prato nella terza indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita relativamente a tre indici generazionali: bambini (0-10 anni), giovani (18-35) e anziani (over 65).Lo studio ha preso in esame i 110 capoluoghi di provincia e per ciascuno ha stilato una classifica generale e una serie di 'sotto-classifiche', una per ciascuno dei 36 parametri (12 ogni indice generazionale) scelti per misurare le risposte che i territori sono in grado di dare alle esigenze dei loro abitanti, con il faro puntato sui target ritenuti al tempo stesso più fragili e più strategici.Prato è 27esima per qualità della vita dei bambini (in calo di otto posizioni rispetto alla classifica del 2022), 19esima se si parla di giovani (sei posizioni in meno), 70esima per quanto riguarda gli anziani (in rialzo di tre posizioni).A livello regionale, per l'indice generazionale dei bambini, Prato è preceduta solo da Firenze che è quarta e da Arezzo che è decima; per l'indice generazionale dei giovani, solo Grosseto fa meglio di Prato posizionandosi al quinto posto; per gli over 65, meglio di Prato, solo Arezzo al 45esimo posto e Siena al 66esimo.Nella top five della classifica nazionale dei bambini, si piazzano nell'ordine Siena, Aosta, Ravenna, Firenze e Bologna, mentre gli ultimi cinque gradini sono occupati da Agrigento, Cosenza, Trapani, Reggio Calabria e Crotone. Per quanto riguarda i giovani, guidano la classifica generale Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, Piacenza e Grosseto, e a chiuderla sono Catanzaro, Roma, Napoli, Sud Sardegna e Taranto. Infine, capitolo anziani: la qualità della vita è migliore a Trento, Bolzano, Fermo, Trieste e Sondrio, peggiore, invece, a Reggio Calabria, Messina, Massa Carrara, Pistoia e Lucca.. Dopo la provincia di Macerata, Prato è quella con meno denunce con bambini vittime di reati: secondo posto contro il 95esimo dell'anno precedente. Il risultato è stato costruito conteggiando l'ammontare delle denunce ogni 10mila minori (i dati sono del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno).Prato occupa la posizione numero 54, dodici in più dell'anno precedente, per numero di pediatri ogni mille residenti tra 0 e 14 anni. Scivolone, dal terzo al 17esimo posto per numero di bambini che hanno usufruito dell'asilo nido. Primato assoluto per scuole dotate di palestre: tutti gli edifici scolastici offrono tale servizio. Migliora la voce 'giardini scolastici', calcolata sui metri quadrati di verde per bambino: 23esimo posto, cinque in più. Piccolo salto in avanti anche per il verde attrezzato (anche qui la valutazione si basa sui metri quadrati pro-capite): 16esima posizione, due in più del 2022. Va peggio per l'indice di sport, cioè dei bambini impegnati a qualsiasi livello in una disciplina sportiva: Prato scende al 79esimo gradino e perde otto posizioni.Tra i parametri inseriti per la prima volta, figurano quello della competenza alfabetica e numerica degli studenti di terza media: per la prima, la provincia di Prato finisce nella parte più bassa della graduatoria, all'89esimo posto, mentre si piazza 51esima se si ha a che fare con i numeri.Per finire, buon piazzamento – quinto posto – per l'incidenza delle rette delle mense scolastiche (scuola primaria) sul reddito pro-capite.. La provincia di Prato vanta l'incidenza maggiore di amministratori comunali under 40 sul totale e mantiene così il primato già conquistato nel 2022. Quasi fanalino di coda, esattamente come nell'anno precedente, per numero di bar e discoteche ogni 10mila residenti tra 18 e 35 anni: 104esima. Peggiorato il già basso quoziente di matrimoni in questa fascia d'età (numero di riti nuziali celebrati ogni 1000 abitanti): 104esimo posto contro il precedente 96esimo. L'area pratese guadagna invece diciannove posizioni per quanto riguarda l'età media del primo figlio salendo alla 43esima posizione. E va meglio anche per l'incidenza del canone di locazione sul reddito medio a disposizione della fascia d'età tra 18 e 35 anni: 46esimo posto contro il 58esimo del 2022.Scende il numero dei laureati e la provincia di Prato passa dalla 87esima alla 94esima posizione. E va peggio anche per la disoccupazione giovanile che vede l'area pratese scendere dal 26esimo al 33esimo posto. Un posto in meno, dal 16esimo al 17esimo, per le aree sportive intese come metro quadrato a disposizione per ciascun residente tra 18 e 35 anni.. Grosso balzo in avanti sull'aspettativa di vita a 65 anni: la provincia di Prato sale dalla 78esima alla 13esima posizione. Ancora male, per non dire malissimo, per quanto riguarda il numero degli infermieri (esclusi i pediatrici): il gradino occupato è il 105, nel 2022 era il 106. Non va meglio per i geriatri (professionisti attivi ogni 10mila residenti sopra i 65 anni): l'area pratese scende dal 25esimo al 35esimo posto.Enorme lo scivolone per le voci 'assistenza domiciliare' e 'trasporto anziani e disabili' (spesa pubblica): per la prima Prato perde settanta posizioni arrivando alle 91esima, per la seconda ne perde trentacinque scendendo alla 73esima.Per quanto riguarda il consumo di farmaci per malattie croniche, l'area pratese sale dal 22esimo al 18esimo gradino, mentre se si parla di farmaci per la depressione si guadagnano due posizioni arrivando alla 96esima.