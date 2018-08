22.08.2018 h 10:54 commenti

Prato scende nella classifica nazionale delle città sportive: in un anno perde 18 posizioni

L'indice di sportività colloca Prato al 65° posto in Italia. L'indagine, pubblica dal sole 24 Ore, è di Clas-Pts group che ha passato in rassegna una trentina di indicatori rapportandoli alla consistenza della popolazione e all'estensione del territorio. Male il calcio professionistico, quello dilettante e il basket. Bene tennis, nuoto e atletica. L'assessore allo Sport Faggi: "Stiamo investendo sugli impianti"

Prato arretra nella classifica delle città più sportive d'Italia piazzandosi quest'anno al 65° posto rispetto al 47° dello scorso anno. Lo dice l'indagine di Clas-Pts group pubblicata dal Sole 24 Ore che ha messo sotto esame tutte e 107 le province. Primo posto assoluto occupato da Trieste, a seguire Trento e Cagliari.

L'indice di sportività assegnato a Prato non fa sconti e mette in risalto un settore che brilla poco non solo nel panorama nazionale ma anche in quello regionale. Una trentina gli indicatori sui quali ha puntato il faro l'indagine: indicatori di carattere generale, sport di squadra, sport individuale, sport e società; tutto rapportato alla consistenza della popolazione e all'estensione del territorio.

Prato fa meglio di tutti in Italia solo nel capitolo tennis e si aggiudica la medaglia d'oro come lo scorso anno. Male, invece, il calcio professionistico che dal 26° posto del 2017 scende al 65° e male anche il calcio dilettanti che perde dodici posizioni scivolando dalla 51esima alla 63esima.

Prendendo in esame gli indicatori, segno più solo per lo sport individuale che guadagna tre posizioni: Prato è 26esima nel 2018, era 29esima nel 2017 (prima in assoluto Livorno). Per il resto solo segni meno: per lo sport di squadra scivola al 91° posto rispetto al 72° di un anno fa (terza in Italia è Firenze) e per l'indicatore sport e società passa dal 54° al 71° posto.

Nel dettaglio: il basket si colloca sul 90esimo gradino della classifica perdendo 25 posizioni, il rugby ne perde tre piazzandosi al decimo posto, il ciclismo passa dal 47° al 42° gradino. In decisa ripresa il nuoto che scala 28 posizioni occupando quest'anno la numero 20, e molto bene anche l'atletica che sale dal 61° al 39° posto.

Prato è al centesimo posto, lo stesso dello scorso anno, quando si parla di sport e natura, e non va meglio quanto a sport e turismo dove nel 2018 la posizione è l'86esima e lo scorso anno era appena superiore, 83. Altro scivolone per lo sport al femminile: dal nono posto, Prato scende al 15°, e un altro ancora per il capitolo squadre e territorio con la posizione numero 104 rispetto alla numero 89 di un anno fa. Bene sport e bambini: Prato guadagna 22 posti ed è 68esima in Italia.

Per l'attrattività per i grandi eventi nazionali e internazionali, Prato si piazza al 77° posto.

L'assessore allo Sport Simone Faggi commenta la notizia con la mancanza di impianti: "Una carenza - dice - sulla quale stiamo intervenendo con grossi investimenti e che, al momento, non incentiva a praticare sport".

