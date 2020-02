06.02.2020 h 17:15 commenti

Prato sarà la prima città ad aderire alla campagna internazionale Leaders for Peace

Promossa dagli studenti di Rondine Cittadella della Pace, chiede alle Nazioni di rinunciare ad acquistare un'arma a favore di borse di studio per giovani leaders di Pace. Il 15 febbraio in palazzo comunale la firma del sindaco Biffoni

Dalle Nazione Unite al Salone del consiglio Comunale di Prato. Gli studenti di Rondine Cittadella della Pace presenteranno al sindaco Matteo Biffoni l’appello per firmare la campagna internazionale “Leaders for Peace” in cui si chiede alle Nazioni di rinunciare al costo di un’arma del proprio bilancio della Difesa a favore di borse di studio per giovani leaders di Pace, e di inserire l’insegnamento dei Diritti Umani nei programmi educativi nazionali.

Numerosi Stati, tra cui l’Italia, hanno già firmato, ma ora la campagna si sposta nelle città e proprio da Prato partirà la prima firma il prossimo 15 febbraio alle ore 10.30.

Alla cerimonia parteciperanno anche Franco Vaccari, presidente della Cittadella della Pace, Franco Bini presidente della Fondazione Cassa di Risparmio che finanzia le borse di studio al Liceo d’eccellenza presso la Cittadella, Francesco Puggelli presidente della Provincia, Mariagrazia Ciambellotti dirigente scolastico Liceo Statale “Carlo Livi”, gli studenti pratesi Benedetta Fanfani e Benedetto Mucci che frequentano quarto Anno Liceale d’Eccellenza.

L'appello può essere firmato anche dai cittadini.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus