PRATO-CORTICELLA 1-2



Il tabellino:

Prato: Fogli; Stickler, Angeli, Diana, Casucci; Cela, Gargiulo (40’s.t. Gemignani), Trovade (19’s.t. Sadek); Limberti (1’s.t. Carlesi), Sowe (9’s.t. D’Agostino), Santarpia (18’s.t. Bigonzoni). A disposizione: Balducci, Vitale, De Pace, Moussaid. Allenatore: Novelli.

Corticella: Martelli; Cavacchioli, Bonetti Chmangui, Cavallini; Ruffo Luci (16’s.t. Bertani), Amayai; Rocchi (20’s.t. Casadei), Mordini (43’s.t. Suliani), Farinelli; Trombetta. A disposizione: Mora, Grossi, Cudini, Lo Giudice, Prasso, Di Vona. Allenatore: Miramari.

Arbitro: Waldmann di Frosinone. Assistenti: Troina di Genova e Fatati di Latina

Marcatori: 30’p.t. Mordini, 10’ Diana (autorete), 20’s.t. Cela.

Note: cielo coperto. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Mordini (20’p.t.), Stickler (22’p.t.), Ruffo Luci (15’s.t.), Sadek (47’s.t.), Angeli (50’s.t.). Angoli: 4-2. Recupero: 1’p.t.; 6’s.t.

Spalti deserti o quasi al Lungobisenzio: colpa del freddo, dell'infrasettimanale ma di un entusisamo che da queste parti ormai è sparito. Prato senza Monticone, Gori Piccoli e Oliviero. Fuori Lambiase che ancora è squalificato. Diana in difesa e Gargiulo a centrocampo sono le novità di dicembre, mentre il trio offensivo è composto da Santarpia e Sowe e dal giovane Limberti. Moreo, arrivato da pochi giorni, non è stato convocato. Molti dunque i cambi rispetto al pareggio di San Marino, forse troppi. Gara che inizia all'insegna dell'equilibrio: al 3’ angolo di Gargiulo e testa di Angeli di poco fuori; al 9’ girata di Trombetta con parata in due tempi di Fogli. Gli ospiti prendono possesso del centrocampo e al 30’ dopo uno scambio in area tra Trombetta e Mordini, vanno in vantaggio con quest'ultimo che insacca alle spalle di Fogli (0-1). Nella ripresa, dentro il giovanissimo Carlesi (in gol con il Lentigione) al posto di Limberti e D'Agostino al posto di Sowe. Riflettori accesi ma al Lungobisenzio cala il buio al 10' col raddoppio del Corticella con la sfortunata deviazione di Diana su tiro di Mordini (0-2). Il Prato ha una reazione al 20' con il gol di Cela che devia in rete un cross di D'Agostino (1-2). Al 21' Casadei sfiora il terzo gol, con il Prato sbilanciato in avanti. I lanieri cercano il pari ma il Corticella si difende bene. Finisce così, come la serie positiva di un Prato che sta facendo soffrire e disperare come non mai i suoi tifosi. Una stagione tremenda, che pone mille interrogativi sul futuro calcistico laniero.