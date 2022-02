23.02.2022 h 08:36 commenti

Prato ricorda Riccardo Becheroni, doppio convegno sulle differenze di genere nello sport e nella medicina

Appuntamento in Palazzo comunale venerdì e sabato con una serie di incontri che mettono al centro le questioni a cui Becheroni, morto di malattia ad appena 48 anni, ha dedicato il suo impegno nel mondo politico e sportivo. L'iniziativa è organizzata dall'associazione che porta il suo nome

Riccardo Becheroni

Prato ricorda Riccardo Becheroni, una delle figure più atipiche e identitarie che abbiano attraversato il mondo sociale, sportivo e politico della città. Autonomo nel suo appartenere alla sinistra, innovativo e visionario, Riccardo Becheroni se ne andò nel febbraio 1996, sopraffatto dal male che lo privò della deambulazione, ma non ne ridusse coraggio e lucidità di pensiero. Aveva 48 anni ed era presidente della Circoscrizione Est di Prato. Venerdì 25 e sabato 26 febbraio, nel salone consiliare del Comune, sarà ricordata la figura di Becheroni e a farlo sarà chi, nella politica e nello sport, gli fu vicino. In programma incontri dedicati alla battaglia che Becheroni condusse per l'emancipazione femminile, l'attenuazione delle differenze di genere e il riconoscimento delle pari opportunità nello sport e nella sanità.

"Differenze di genere nello sport: luci e ombre" sarà il tema della tavola rotonda che inizerà venerdì alle 17, introdotta dall'assessore allo Sport Luca Vannucci e condotta da Massimo Gulisano, presidente del corso in Scienze motorie dell'Università di Firenze e dalle responsabili delle sezioni di calcio femminile di Sassuolo e Fiorentina, Elisabetta Vignotto e Elena Turra. Con loro, interverranno Paolo Mangini, presidente del Calcio dilettanti toscano, Luciana Pedìo Saturni, responsabile del calcio femminile toscano, e Massimo Taiti, delegato del Coni per il territorio pratese.

Sabato alle 9.45, si parlerà di "Differenza di genere fra sport e malattie vascolari", la patologia che costò progressive menomazioni e la stessa vita a Becheroni. Maria Calabrese, direttrice di diabetologia e malattie del metabolismo dell'ospedale Santo Stefano, delineerà i confini della medicina di genere; Simone Serantoni, responsabile di chirurgia generale 2 e chirurgia delle ulcere del piede diabetico, approfondirà il tema del genere e le malattie cardiovascolari, mentre Luca Magni, presidente dell'Associazione Medici Sportivi di Prato, parlerà delle differenze di genere nello sport. Dopo il dibattito, Sergio Zorzetto, pscicologo e psicoterapeuta della sede di Prato della Asl, interverrà sul tema Salute e Lgbt, mentre "La differenza di genere in crominologia" è il tema trattato dallo specialista Antonio Calabrese.

Prima del convegno di sabato la figura di Riccardo Becheroni sarà ricordata dal sindaco Matteo Biffoni e dall'ex sindaco Fabrizio Mattei, dal vicesindaco Luigi Biancalani e dagli ex presidenti di circoscrizione Fulvia Bendotti e Massimo Carlesi. Le conferenze – a ingresso libero - saranno moderate dal giornalista Piero Ceccatelli e dall'assessore Biancalani. Le due giornate di studio in memoria di Becheroni, organizzate per il 25esimo anno dalla morte e saltate lo scorso anno a causa del lockdown, sono organizzate dall'associazione Riccardo Becheroni per la profilassi delle malattie vascolari", presieduta da Andrea Becheroni che venerdì avrà il compito di aprire i lavori.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus