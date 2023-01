23.01.2023 h 16:07 commenti

Prato ricorda Giulio Regeni a sette anni dalla sua sparizione al Cairo

Domani iniziativa in piazza del Comune davanti a Palazzo Pretorio illuminato di giallo. In tre rotonde a Montemurlo le parole del giovane ricercatore universitario barbaramente ucciso in Egitto

Domani, mercoledì 25 gennaio, saranno 7 anni dalla scomparsa, al Cairo, del ricercatore italiano Giulio Regeni. Ogni Comune della Provincia insieme alle associazioni del territorio ricorderà Giulio Regeni illuminando di giallo un luogo significativo, e alle 19 tutti i soggetti coinvolti si ritroveranno in piazza del Comune a Prato dove alle 19.41, orario in cui si persero le sue tracce, Palazzo Pretorio sarà illuminato di giallo, suonerà la campana di Palazzo Pretorio "La Risorta" e sarà messo in atto un falshmob per testimoniare e rinnovare l'impegno per ottenere verità e giustizia per Giulio.

Oltre al Comune di Prato e ai comuni della Provincia le associazioni coinvolte sono: Comitato Verità e Giustizia per Giulio Regeni di Vaiano, Arci Prato, Cdse, Anpi, Aned Prato, Anpi Valbisenzio, Cgil -Spi, Cgil Prato, Auser La sartoria Vaiano, Prato per la Pace, Banca Etica, La Piazza degli studenti, Associazione Eccetera, Libera.

"Per noi oggi - dice il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti -, a sette anni dalla sua scomparsa, è fondamentale ricordare l'impegno delle istituzioni e delle associazioni affinchè non venga meno il lavoro di tanti nell'individuazione della verità su questa dolorosa vicenda che riguarda i diritti umani e che vede tutti coinvolti come Paese".

A Montemurlo, fino al 29 gennaio, su tre rotatorie tra le più trafficate - via Montalese incrocio con via Riva a Bagnolo, via Scarpettini - via Milano a Oste e in via Rosselli di fronte al municipio - saranno installati dei cartelli con le parole di Giulio: “Verità per Giulio e per tutti i Giulio e Giulia del mondo” con gli hashtag #scortamediatica #giuliosiamonoi #veritàegiustiziapergiulioregeni.

"Vogliamo ricordare la tragedia di Giulio Regeni con azioni concrete - dice l'assessore alla memoria e pari opportunità Valentina Vespi –. È importante mantenere accesa l'attenzione dell'opinione pubblica sul caso di Giulio e su quelli dei tanti giovani che nel mondo sono torturati e uccisi e aspettano giustizia. Si tratta di fare una scorta mediatica, cioè scegliere di stare dalla parte di chi subisce minacce ed oltraggi perché non rinuncia a cercare la verità anche quando sarebbe più comodo e più facile girarsi da un’altra parte".