18.01.2024

Prato rende omaggio a Francesco Nuti: il teatro di Manifatture Digitali porta il suo nome

Stamani la cerimonia di intitolazione alla presenza della figlia Ginevra, del fratello Giovanni e dell'ex compagna Anna Maria Malipiero. “C'è tanto di Prato in Francesco, c'è tanto di Francesco in Prato" ha affermato Biffoni

Da oggi il teatro di Manifatture Digitali Cinema porterà il nome di Francesco Nuti, l'attore e regista morto lo scorso 12 giugno a 68 anni. E' l'omaggio che il Comune di Prato fa a uno dei suoi figli più famosi, legatissimo alla sua città, presente in tanti suoi film a cominciare da Madonna che silenzio c'è stasera. Stamani, è partita proprio dalla proiezione della scena del telaio impazzito la carrellata sulla lunga carriera cinematografica, musicale e artistica di Cecco di Narnali, commentata dalla sua famiglia: la figlia Ginevra, il fratello Giovanni e l'ex compagna Anna Maria Malipiero che hanno scoperto la targa con il sindaco Matteo Biffoni, il presidente della Regione, Eugenio Giani e l'assessore alla Cultura Simone Mangani. “Sono molto contenta di questa intitolazione. - afferma Ginevra Nuti - Un luogo dove si fa cinema che porta il nome di mio padre. E' uno strumento per far conoscere la sua arte alle nuove generazioni e ai più giovani che ancora non hanno avuto modo di conoscerla”.La targa avrà una sistemazione più adeguata quando la facciata dell'ex convento di Santa Caterina sarà completamente recuperata con i fondi Pnrr per ampliare gli spazi dedicati a Manifatture digitali. “C'è tanto di Prato in Francesco, c'è tanto di Francesco in Prato – ha affermato Biffoni - perché ha saputo rappresentare quell'ironia e quella capacità di prendere tutto con leggerezza che è tipica di questa città”. Per il presidente Giani “ha portato avanti un cinema che ha saputo essere avanguardia e mettere insieme una proiezione nazionale e internazionale con le caratteristiche della nostra identità”.Ma questo non sarà l'unico e l'ultimo omaggio di Prato a Nuti come sottolinea l'assessore Mangani: “Un omaggio dovuto a una figura che non sarà assolutamente dimenticata e che è ancora al centro di una commedia che si ispira a lui ma non lo dichiara troppo”. Naturalmente è confermato l'appuntamento di maggio con la tradizionale rassegna “Buon compleanno Francesco”. Poi c'è anche la proposta del fratello Giovanni: “Ho già parlato con il sindaco sulla possibilità di istituire una mostra permanente dei dipinti di Francesco e di qui anche altre cose spero”.