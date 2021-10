11.10.2021 h 18:20 commenti

Prato raccontata attraverso le sue "100 meraviglie (+1)"

Una nuova guida della città realizzata da Typimedia Editore con le foto Fabio Muzzi e i testi di Piero Ceccatelli. In palazzo comunale la presentazione del volume che racconta la storia della città attraverso l'arte, il lavoro e i suoi personaggi più noti

Un libro per raccontare le cento meraviglie di Prato. Una guida fatta di immagini e parole per chi non conosce la città ma anche per chi ci abita e, magari, avrà modo di scoprire quanti tesori ha a portata di mano.

Domani, mercoledì 13 ottobre alle 18,30, Typimedia Editore presenta nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale il volume fresco di stampa “Prato, le 100 meraviglie (+1)” a cura di Piero Ceccatelli con le immagini di Fabio Muzzi, un viaggio emozionale lungo i secoli alla scoperta di un territorio che non smette di sorprendere.

“Prato, le 100 meraviglie (+1)” è il racconto fotografico e testuale, tra arte, storia, archeologia, natura e lavoro, di una città multietnica e multiculturale, capace di meravigliare in mille modi. Con i monumenti straordinari che appartengono ad ogni epoca. Con i capolavori dei maestri del Medioevo e del Rinascimento, con le opere delle avanguardie contemporanee, raccolte nel centro Pecci. E, soprattutto, con la secolare attività di produzione di tessuti che diventano abiti firmati dalle griffe, apprezzati in tutto il mondo.

Qui sono nati o cresciuti grandi attori come Clara Calamai, Roberto Benigni, Francesco Nuti. E sportivi come Paolo Rossi, la cui casa venne presa d’assalto dai tifosi durante i trionfi al Mondiale ’82, Christian Vieri, il ginnasta Jury Chechi.

Nel libro si racconta tutto questo, oltre alla storia di un mercante, Francesco di Marco Datini, che unì l’Europa a cavallo fra Tre e Quattrocento utilizzando avveniristiche forme di pagamento che conosceranno molta fortuna. E la vicenda di Fra Filippo Lippi che s’innamorò di una suora, la ritrasse nei suoi dipinti e ne ebbe un figlio, Filippino, pure lui pittore.

“Le 100 meraviglie che ammirerete - spiega Piero Ceccatelli - raccontano Prato dalle origini fino alla città multietnica di oggi e alle recenti realizzazioni del Centro d’Arte contemporanea e delle piste ciclabili, grazie alle quali i pratesi vivono il fiume e le colline. E ci saranno meravigliose incursioni in Valbisenzio, a Montemurlo, nei comuni Medicei. La centunesima meraviglia che chiude il libro, si affaccia su un panorama dalle prospettive infinite: i resti della misteriosa città etrusca di Camars. Sulle tracce di quell’insediamento, Prato potrebbe scoprire un nuovo, affascinante futuro, scritto nel VI secolo a.C”.

A presentare il libro all’incontro di domani saranno Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Gabriele Alberti, presidente del Consiglio Comunale, il giornalista Paolo Toccafondi, l'autore del volume Piero Ceccatelli e l’editore Luigi Carletti. Moderatore dell'evento, il giornalista e scrittore Typimedia Daniele Magrini.