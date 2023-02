10.02.2023 h 13:58 commenti

Prato progetta il suo futuro e lo fa insieme ai cittadini: via al percorso partecipativo del piano strutturale

Laboratori, passeggiate nel territorio, interviste, un contest fotografico, la crowdmap e i laboratori di coprogettazione per immaginare la città del futuro vista da varie prospettive: giovani, associazioni di categoria, ordini professionali e cittadini

La Prato del futuro progettata dall'amministrazione comunale che indica la strategia politica attraverso il piano strutturale, ma anche dai cittadini, dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali che, ciascuno con il proprio contributo, daranno delle indicazioni su come immaginano la loro città nei prossimi decenni.

"Prato Immagina. La città progetta il suo futuro", che inizia oggi e terminerà a maggio, è contraddistinto da laboratori di cooprogettazione, passeggiate nel territorio, un contest fotografico, l'utilizzo della crowdmap e dei taccuini. "Il piano strutturale - spiega l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis - è la vision del futuro. I cittadini sono chiamati a dare il loro contributo su temi importanti come l'ambiente, il turismo, l'economia circolare, ma anche il ruolo delle frazioni"

Il percorso partecipativo è curato da Avventure urbana che ha pensato a vari momenti che si concluderanno con una mostra a maggio, occasione per restituire alla città tutti contributi raccolti che serviranno anche agli uffici tecnici per arricchire il piano strutturale. " E' una visione anche politica della città - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni- che consegneremo a chi verrà dopo di noi. Alla giunta e al consiglio comunale il compito di fare poi una sintesi di tutto il materiale e di mettere nero su biancoil percorso".

I tempi prevedono entro l'estate l'adozione del piano strutturale da parte del consiglio comunale e l'attuazione definitiva nel 2024.

"Abbiamo pensato a vari strumenti partecipativi- spiega Laura Zacchini garante del processo partecipativo per il Comune - dal contest fotografico indirizzato soprattutto ai giovani, alle passeggiate in città, alle interviste agli attori chiavdel territorio. Naturalmente si può anche interagire attraverso la pagina Facebook, l'email e il sito internet creati appositamente per questo progetto. Come avvenuto per il piano operativo, ci aspettiamo una grande partecipazione".

