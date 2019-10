05.10.2019 h 12:52 commenti

Prato prima in Toscana per imprese giovanili guidate da donne: 13 per cento

Pubblicato il sedicesimo Osservatorio di Confartigianato donne impresa Toscana. Prato è quarta per occupazione femminile e l'unica a livello regionale a vantare una copertura totale sugli asili nido e i servizi alla prima infanzia per le donne che lavorano

Va a Prato il primato regionale della provincia con la quota maggiore di imprese giovanili guidate da donne: 13 per cento a fronte di una media che sale di poco sopra il 10. Delle 10.349 aziende giovanili rosa in tutta la Toscana la fetta maggiore, dunque, è pratese. A dirlo è Confartigianato donne impresa Toscana che ha fatto il punto sull'imprenditoria femminile rilevando che la regione è quinta in Italia per tasso di donne occupate – oltre 733mila – e con un incremento consistente del numero di titolari donne nel settore dell'artigianato. Il sedicesimo Osservatorio sull'imprenditoria rosa – all'esame i dati del 2018 – dice che il numero di imprenditrici artigiane in Toscana è cresciuto negli ultimi dieci anni del 13 per cento e che nessuna regione del centro Italia ha fatto meglio. In questo quadro positivo, la città metropolitana di Firenze è quella che con il suo 65 per cento registra, a livello regionale, il miglior tasso occupazionale femminile. Prato con il 61 per cento è quarta dopo Pisa e Siena.

Numeri interessanti che indicano il dinamismo femminile ma che, se analizzati, mettono in luce anche un altro aspetto: nelle imprese artigiane, su dieci ruoli di responsabilità soltanto due sono in mano a donne che scelgono soprattutto i settori dei servizi alla persona, il manifatturiero e i servizi alle imprese. Prendendo a riferimento il panorama nazionale, la Toscana è quinta per incarichi di lavoro importanti affidati a donne.

Quando si parla di donne al lavoro non si può non parlare di welfare. Confartigianato donne impresa ha calcolato in Toscana all'83 per cento il rapporto tra tasso di occupazione femminile tra 25 e 49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli. Solo la provincia di Prato vanta una copertura totale sugli asili nido e i servizi di prima infanzia.

Uscendo dai confini nazionali, merita di essere sottolineato solo un dato: tra i paesi dell'Unione Europea, l'Italia è all'ultimo posto per tasso di occupazione femminile.



