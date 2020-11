08.11.2020 h 14:10 commenti

Prato piange la scomparsa di Sergio Paolieri, ex presidente dell’associazione Combattenti e reduci

Aveva 94 anni. Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Prato. Il ricordo di Cna dove Paolieri aveva ricoperto ruoli di primo piano: “perdiamo non solo una figura di riferimento e un esempio di specchiata moralità, ma anche una guida paterna”

È morto Sergio Paolieri, militante storico della sinistra pratese, impegnato da anni nell’Associazione nazionale combattenti e reduci di cui è stato a lungo presidente. Aveva 94 anni. Ieri sera, 7 novembre, la triste notizia si è diffusa velocemente in tutta la città. Il sindaco Matteo Biffoni, la Giunta e il Comune di Prato esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Paolieri che è stato anche presidente onorario della sezione pratese dell'Associazione nazionale aiutieri d'Italia e tra i fondatori della Casa delle memorie di guerra per la pace di piazza San Marco: "Sergio era un punto di riferimento per tutta la sinistra pratese e non solo - dice il sindaco Biffoni - Era fieramente sempre presente con la bandiera dei Combattenti e Reduci a tutte le ricorrenze legate alla Liberazione della città, fino da ultimo e anche nelle difficoltà del momento attuale. Un testimone importante dei valori di libertà e democrazia, ci mancherà moltissimo. Ciao Sergio". Lungo e commosso il ricordo di Cna Toscana Centro, l’associazione artigiana a cui Paolieri era legato da ruoli di primo piano. “Con la dolorosa scomparsa del nostro dirigente, Sergio Paolieri, perdiamo non solo una figura di riferimento e un esempio di specchiata moralità, ma anche una guida paterna, un caro amico che ha contrassegnato la storia della nostra organizzazione dagli anni ’40 fino ad oggi. - affermano Claudio Bettazzi e Cinzia Grassi, rispettivamente presidente e direttore di Cna e il presidente di Cna Pensionati Luciano Bartolotti - Ci stringiamo attorno al cordoglio della moglie Lola e della figlia Renza. Con il suo impegno, il suo lavoro e la sua grande integrità morale, ha rappresentato una pietra miliare, non solo per la nostra organizzazione, ma per l’intera collettività. Entrato giovanissimo in Cna come elettrauto, attività che esercitava in una piccola chiesetta sconsacrata accanto al Castello dell’Imperatore, come un buon padre di famiglia ha sempre guidato le scelte strategiche della Cna nel duplice ruolo di componente del Collegio dei Garanti e presidente del Collegio dei Saggi. Uomo dai grandissimi pregi e meriti, inoltre, Sergio ha dedicato la sua vita a diffondere tra i giovani i valori della libertà, della pace e della solidarietà, sia come presidente nazionale dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci – carica che per motivi di salute aveva lasciato solo nell’ottobre scorso – sia come presidente onorario dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia, mettendosi a totale disposizione della collettività attraverso l’impegno nella Protezione Civile e nel Comitato “Città di Prato Pro Emergenze”, oltre ad essere stato tra i fondatori della Casa delle memorie di guerra per la pace in piazza San Marco. Ci mancherà molto e oggi lo salutiamo per l’ultima volta, con un’immensa gratitudine per tutto quello che ha saputo insegnare e donare all’Associazione, vissuta come una seconda famiglia, e ci stringiamo con dolore ai suoi cari, nella certezza che il suo esempio non verrà dimenticato. Mai”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus