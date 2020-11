25.11.2020 h 09:18 commenti

Prato piange la scomparsa della dottoressa Perla, un'intera vita spesa per curare gli animali

La nota veterinaria è morta a soli 52 anni dopo una lunga malattia. Tanti gli attestati di stima da parte del mondo del volontariato che opera a tutela degli animali

Il suo vero nome era Piera Laura Di Giorgi, ma per tutti era la dottoressa Perla, considerata la regina dei veterinari pratesi. E' morta ieri, 24 novembre, a soli 52 anni, dopo una lunga e difficile malattia. Il triste annuncio è stato dato via Facebook dalla Diagnostica veterinaria pratese di cui era direttrice sanitaria. "Lo staff della Diagnostica veterinaria pratese - si legge nel post - annuncia, con immenso e incolmabile dolore, la scomparsa della dottoressa Piera Laura Di Giorgi. Con lei se ne va non solo un medico che ha dedicato tutta la vita per i suoi pazienti ma anche il pilastro portante di noi tutte". In segno di lutto la struttura è chiusa da ieri. Riaprirà domani.

Vicepresidente dell’ordine dei medici veterinari di Firenze e Prato, Di Giorgi viene ricordata da tutti per la grande professionalità con cui curava gli animali, ma anche per la forte empatia e umanità che trasmetteva ai loro padroni.

Tantissimi gli attestati di stima. In primis dall'Oasi felina La Bogaia, la struttura del Comune, che su Facebook ha scritto: "Oggi ci ha lasciato una grande persona ed eccellente veterinaria, Perla, che nel corso degli anni si è occupata dei mici della Bogaia e che sicuramente, anche da lassù, continuerà il suo lavoro con lo stesso amore e passione. Sentite condoglianze alla sua famiglia e al suo staff da tutti i volontari della Bogaia". E ancora, il Rifugio Amici degli animali scrive: "Ci ha lasciati una grande donna e una grandissima veterinaria. La Tata Giulia e i mici della banda che sono passati da lei la ricorderanno e ringrazieranno per sempre per il suo lavoro, la sua umanità e la sua professionalità".