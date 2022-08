28.08.2022 h 22:41 commenti

Prato piange il vescovo emerito Gastone Simoni: “Punto di riferimento per tutti”

Numerosi i messaggi di cordoglio per un uomo molto amato, “Pastore del popolo”, carismatica figura della Chiesa pratese

Giorgio Silli: "Che ricordi, quante discussioni, litigate, pranzi insieme a parlare di politica e del ruolo dei cattolici in politica: il suo pallino da sempre. Ero un giovane segretario comunale di partito e non ho ma smesso di sentire la vicinanza educativa e formativa dell’allora Vescovo di Prato. A volte mi diceva “bravo” altre volte -a dire il vero molto più spesso- mi tirava le orecchie. ArrivederLa Eccellenza, ci rivedremo, senza ombra di dubbio".

Marco Furfaro:"La morte del Vescovo emerito di Prato, Monsignor Gastone Simoni, lascia un enorme vuoto in città. La sua persona è stata un punto di riferimento per credenti e laici, il suo impegno costante a favore dell'inclusione e la giustizia sociale è stato e dovrà essere l'esempio per orientare le nostre azioni di oggi e di domani. Simoni è stata una guida per tanti pratesi e rimarrà indelebile il ricordo dello straordinario lavoro svolto mettendo sempre al centro le persone".

Daniele Matteini partecipa al lutto della città "Una personalità di straordinario spessore con una altrettanto straordinaria capacità di porsi in sintonia con la città: è stato questo Gastone Simone, "monsignor" Simoni come a tutti veniva spontaneo chiamarlo, con semplicità, per la linearità e l'immediatezza con cui si stabilivano i rapporti con lui. Al mondo dell'industria e più in generale del lavoro il vescovo Simoni ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità. Fra le molte e importanti novità da lui introdotte figura anche quel Premio Santo Stefano che, andando a evidenziare le caratteristiche di eticità delle imprese, ne esalta il significato e il valore. Con l'imprenditoria industriale pratese Simoni ha intrattenuto relazioni strette e continuative, all'insegna del suo desiderio di essere sempre informato e partecipe delle vicende del mondo del lavoro. Ne è stato ricambiato in termini di grande stima e affetto".

Grande commozione per la scomparsa del vescovo emerito di Prato, Gastone Simoni, morto nella serata di domenica 28 agosto, nella clinica di Villa Torrigiani a Fiesole dove era arrivato nei giorni scorsi dopo la degenza all’ospedale fiorentino di Careggi per un ictus. Monsignor Simoni, vescovo di Prato dal 1992 al 2012, aveva 85 anni. ( leggi Il primo messaggio di cordoglio è arrivato dal sindaco,: “Ci lascia un uomo che si è impegnato sempre anche a spronare le istituzioni, a sostenere la nostra comunità in anni difficili e pieni di sfide, dal lavoro all’inclusione. Come tutta la città, sarò sempre riconoscente a monsignor Simoni e porterò sempre nel cuore le parole che pronunciò al funerale di mio padre Daniele”. L’omorevole: “E’ stato per tutti noi un riferimento spirituale e civile, un Pastore del suo popolo. Non sempre eravamo d’accordo quando parlavamo di politica, ma ci interessava il bene della comunità. Sono certa che sorveglierà costantemente il popolo pratese”.Il presidente della Provincia,, sottolinea la capacità di monsignor Simoni di comprendere la città: “punto di riferimento per tutti, e se la Chiesa a Prato cammina fianco a fianco alla città, il merito è suo”.Di punto di riferimento parla anchedella Cgil: “Persona immensa, apertissima, di profonda cultura. Pastore di anime interessato al presente e costruttore del futuro”.