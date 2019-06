Grave lutto per il mondo della cultura e del teatro pratesi. E' scomparso questa mattina 10 giugno Rodolfo Betti, autore di opere teatrali, anima e cuore della Rivista del Buzzi, sceneggiatore, autore di testi e canzoni, vero cantore di Prato.

Betti aveva 87 anni e ha segnato la storia della cultura pratese con una ricca produzione di libri, testi teatrali, canzoni, tutte incentrate sulla città di Prato per la quale aveva un amore incondizionato. Impegnato anche nella goliardia, è stato figura di riferimento per decine di ragazzi che hanno calcato le scene recitando e cantando i suoi testi nelle tante Riviste che Betti ha scritto per le Pagliette del Buzzi in 50 anni di attività.