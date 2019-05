24.05.2019 h 13:25 commenti

Prato perde un'altra libreria indipendente: "Troppo forte la concorrenze dell'online"

E' durata quattro anni l'esperienza de Il Paese del Baobab a San Paolo, specializzata nella letteratura per l'infanzia. Svendita totale per un mese a partire da lunedì 27 maggio

Un’altra libreria indipendente, il Paese dei Baobab, chiude dopo appena quattro anni dall’inaugurazione. “Abbiamo resistito fino all’impossibile – spiega Claudia Vichi titolare insieme a Virginia Castagna – ma ora non possiamo più farcela. I conti non tornano: subiamo la concorrenza delle librerie online, che vendono con forti sconti, e delle grandi catene. Ma paghiamo anche il poco interesse che scuole e famiglie dedicano alla lettura dell’infanzia”.

Nel negozio di San Paolo, in realtà, in questi anni c’è sempre stato un certo movimento di clienti che, però, non sono stati sufficienti a far quadrare i conti: “Con loro si è creato un rapporto di amicizia e di fiducia - continua Vichi –che ora si deve interrompere. Abbiamo lavorato anche con le scuole preparando laboratori a tema, ma anche questa idea è stata sposata soltanto dall’ 1% degli istituti pratesi”.

Sul banco degli imputati anche la mancanza di passione, da parte dei genitori, per avvicinare i figli alla lettura: “In generale - continua la titolare – comprano i libri indicati dagli insegnanti e quindi preferiscono utilizzare altri canali”. Eppure le due libraie hanno una selezione di testi di tutto rispetto, frutto della loro passione per la letteratura. “Abbiamo scelto sempre di sostenere le case editrici indipendenti, che purtroppo sono in crisi. E’ un circolo vizioso da cui non si esce”.

Claudia e Virginia nel 2015 hanno deciso di aprire la libreria spinte dalla voglia di sostenere la letteratura per l’infanzia, ma anche perché pronte a rientrare nel mondo del lavoro. “Abbiamo sempre letto alle nostre bimbe i libri – spiegano – una passione che abbiamo cercato di trasformare in un lavoro”.

Purtroppo il sogno si è infranto davanti alla durezza delle cifre. “Non ci facciamo scoraggiare – annunciano – continueremo a proporre nuovi progetti a chi ama la letteratura”.

Da lunedì 27 maggio fino alla fine di giugno sarà organizzata una vendita promozionale prima di abbassare definitivamente la saracinesca.



Edizioni locali collegate: Prato

