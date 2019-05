23.05.2019 h 20:09 commenti

Prato ospita l'incontro del Consiglio direttivo nazionale dei Giovani Avvocati

L'incontro si terrà domani mattina al Metastasio e vedrà la partecipazione di 250 avvocati provenienti da tutta Italia

L'associazione italiana Giovani avvocati ha scelto Prato per ospitare la riunione del proprio consiglio direttivo. Oltre 250 legali provenienti da tutta Italia faranno tappa in città e si riuniranno al Teatro Metastasio dalle 10.30 di domani, sabato 25 maggio.

Già in Toscana, e in particolare a Firenze, per partecipare alla IV Conferenza nazionale dell'associazione dedicata al tema "La difesa dei non difesi", i componenti del Consiglio direttivo nazionale hanno deciso di incontrarsi a Prato per la propria riunione periodica itinerante.

Il direttivo della sezione pratese che ha organizzato l'evento al Met, è composto da Lorenzo Marchi, presidente, Giulia Marcheschi, vice, Benedetta Ciampi, Lorenzo Gambini, Diletta Nerini, Arianna Ciracò, Tommaso Soldi, Matteo Pica Alfieri, Caterina Lenzi.