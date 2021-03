Nel pomeriggio di oggi, in un comunicato congiunto, i sette Comuni del pratese hanno specificato che anche le scuole dovranno stare chiuse, di ogni ordine e grado, nonostante la richiesta del sindaco di tenere aperti gli istituti scolastici. Il governo non ha concesso deroghe nonostante i contagi a scuola siano pochi: "Ringrazio il Presidente Eugenio Giani e l'assessore regionale Alessandra Nardini che in questi giorni hanno ascoltato la richiesta di salvaguardare le lezioni in presenza come fu fatto lo scorso dicembre - sottolinea il sindaco Biffoni -. La Regione ha condiviso questa proposta ma dagli approfondimenti normativi è emerso chiaramente che non vi sono margini di discrezionalità sulle regole da zona rossa, pertanto anche a Prato dovranno essere chiuse tutte le scuole e sospese le lezioni in presenza".

La decisione sarà ufficializzata domani con il provvedimento regionale a firma del presidente Giani. E' stata già annunciata oggi alla luce dei dati odierni anche per permettere alle famiglie di organizzarsi per tempo:"Nell'ultima settimana - affermano i sindaci - vi è stato un picco di casi positivi, intervenire è assolutamente necessario. Personalmente, come ribadito più volte, avremmo fatto scelte diverse sulla scuola, ma la legge è legge. “È un ulteriore sacrificio che viene richiesto a tutti, ai ragazzi e alle famiglie in primo luogo, e si tratta di un provvedimento doloroso che avremmo preferito non dover prendere – affermano i sindaci - È in gioco la salute di tutti e il bene della comunità e quindi non possiamo che adeguarci alle regole stringenti dettate dalle norme nazionali e dal desiderio di fronteggiare la diffusione ulteriore della pandemia”.

Naturalmente a questo provvedimento potrebbe aggiungersi quello del governo sui finesettimana "rossi" su cui ancora non ci sono certezze.

Oltre ai sindaci, la battaglia per tenere aperta la scuola nonostante l'inevitabile zona rossa, è stata supportata anche dal comitato Priorità alla scuola che proprio oggi ha incontrato l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Prato, Ilaria Santi, e da un gruppo di genitori della scuola elementare di Casale che ha promosso una raccolta firme tra più scuole per chiedere al presidente toscano Giani di lasciare le lezioni in presenza. Nel primo pomeriggio anche i Giovani democratici si sono uniti al coro di richieste di tenere le scuole aperte, ma poco dopo è arrivato il no del governo: le lezioni in presenza in caso di zona rossa sono sospese.





Non importa aspettare i dati sui contagi di domani per decretare la zona rossa a Prato e provincia. Con quelli di oggi, 11 marzo, 139 nuovi positivi, siamo già abbondantemente fuori dal parametro dei 250 casi settimanali positivi ogni 100mila abitanti, calcolati da venerdì a venerdì. Dunque già ora possiamo dire che lunedì scatterà la zona rossa su tutto il territorio provinciale.