26.07.2023 h 15:12 commenti

Prato nella fascia più alta della classifica Aidp. E' tra le migliori città dove lavorare

A dirlo il primo Rapporto sulle migliori città del lavoro in Italia, che la colloca al 26esimo posto su 110 capoluoghi analizzati. Per stillare la classifica sono stati considerati sette parametri, e 57 parametri

Prato è tra le migliori città italiane in cui lavorare, a dirlo la Fondazione Aidp nel primo Rapporto sulle migliori città del lavoro in Italia, che la colloca al 26esimo posto su 110 capoluoghi analizzati.

Al primo posto Milano,invece a livello toscano prima di Prato, che detiene il primato assoluto per natalità delle imprese, si sono posizionate Siena (nono posto) Pisa e Firenze rispettivamente al ventesimo e ventunesimo posto.

La classifica è suddivisa in tre fasce cromatiche verde, gialla e rossa. Nella prima rientra la città laniera che riceverà il bollino della Fondazione quale riconoscimento del punteggio ottenuto.

Per la definizione della classifica sono stati presi in considerazione sette parametri: i fondamentali economici (livello dei redditi e costo della vita), servizi di cittadinanza (sociale e sanità, offerta formativa, trasporti e accessibilità), cultura e tempo libero (offerta culturale e tempo libero), sicurezza (incidentalità stradale, criminalità, sicurezza sul lavoro, sicurezza sul territorio), vivibilità ambientale (inquinamento, produzione rifiuti, verde pubblico, condizioni climatiche), inclusione, diritti e pari opportunità (qualità della vita delle donne, qualità della vita dei bambini, qualità della vita dei giovani, qualità della vita degli anziani), futuro e innovazione (demografia, impresa, digitalizzazione. Nel complesso sono stati utilizzati 57 indicatori.

