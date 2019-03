11.03.2019 h 18:30 commenti

"Prato loves sport", oltre 50 manifestazioni in 7 mesi tra conferme e novità

Presentata la brochure che raccoglie tutti gli eventi sportivi che si svolgeranno in città e in provincia nella prossima primavera-estate

Oltre 50 eventi di 15 diverse discipline sportive, con moltissime conferme e tante novità. E' l'edizione primavera - estate di "Prato Loves Sport" presentata stamani, 11 marzo in palazzo comunale e raccolta in una coloratissima brochure con tutti i dettagli delle principali manifestazioni sportive in programma da qui a ottobre in città e in provincia grazie alla vivacità delle associazioni del territorio. Podismo, rugby, tennis, ciclismo, nuoto, danza, pugilato, basket, arti marziali ed equitazione. Ce n'è veramente per tutti i gusti.

"C'è richiesta, c'è voglia di organizzare e desiderio di spazi - afferma il sindaco Matteo Biffoni - e noi vogliamo andare incontro a tutte le richieste . E' un bel modo di creare un buon clima in città".

Tra le classiche la Maratonina di Pasquetta, la Coppa Burci di fine giugno, la Prato Abetone del 14 luglio e da Piazza a Piazza all'inizio di maggio. Tra le novità un intero mese, quello di aprile, dedicato alle bocce, l'incontro di pugilato del prossimo 29 marzo al Politeama con dimostrazioni di difesa personale, la serata dedicata al ricordo del campione di formula uno Clay Regazzoni l'11 maggio al Museo del Tessuto, l'estensione del Torneo dei rioni a piazza Duomo, dal 15 al 19 luglio e due eventi sportivi che inaugureranno altrettanti luoghi ritrovati dopo lunghi interventi di riqualificazione. Il primo è il Ponte Leopoldo II che con una passerella ciclopedonale che sarà inaugurata tra qualche settimana, ha ricostruito l'antico collegamento tra la Villa medicea di Poggio e le Cascine di Tavola. Il 2 giugno alle 9 sarà possibile rivivere quell'atmosfera con la camminata Park to Park; Il secondo evento riguarda invece l'anfiteatro di Santa Lucia che il 3 giugno sarà il palcoscenico del saggio finale di alcune società di danza e ginnastica.

Infine il 16 giugno gara ciclistica nazionale femminile Elite, il 1° trofeo Città di Prato, in onore della campionessa iridata di Poggio a Caiano, Vittoria Guazzini.

Nessuna speranza al momento di riportare in vita il Gran premio industria e commercio. Lo stato di salute della Ciclistica pratese non è conciliabile con un evento di portata nazionale come questo.