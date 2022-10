19.10.2022 h 16:05 commenti

Prato, la furia di Commini sui giocatori: "Solo metà della rosa dà tutto in campo. Bisogna svegliarsi"

Solo 10 punti in classifica dopo le prime 9 giornate di campionato. Classifica deludente di fronte alla quale il patron biancazzurro non fa sconti a nessuno: "Questa stagione costa alla società un milione di euro, ora voglio i punti. E se qualcuno pensa che l'eventuale conto sarà rimesso solo all'allenatore, sbaglia di grosso"

“Voglio i punti, basta discorsi. Questa è una stagione che alla società costa un milione di euro e voglio vedere quali sono i club di serie D che spendono cifre di questo tipo. Ci sono giocatori con stipendi importanti che non stanno rendendo quello che dovrebbero e allora, per essere chiaro fino in fondo, dico che la maglia da titolare tutti se la devono sudare durante la settimana sennò c'è la panchina”. Stefano Commini, presidente del Prato, è una furia: troppo pochi 10 punti in classifica dopo le prime 9 giornate di campionato. “Non sono contento del rendimento della squadra, non sono contento in generale – le sue parole – a questo punto della stagione mi aspettavo di essere tra i primi in classifica in modo da rivedere eventualmente l'investimento a dicembre per provare a fare il salto di qualità. Serve darsi una svegliata, stiamo assistendo ad un andamento che non è giusto nei confronti dei tifosi, della città e della società che non sta facendo mancare niente”.Questo il quadro dopo 9 giornate (cinque trasferte e quattro casalinghe): due vittorie nelle prime due gare di campionato, quattro pareggi e tre sconfitte; otto reti segnate e 12 subite.Nel mirino tutti e nessuno: Commini non punta il dito contro giocatori precisi e neppure contro l'allenatore, Giancarlo Favarin. La sua è un'analisi però precisa: “C'è un 50 per cento della rosa che dà l'anima, un 30 per cento che dà tra il 60 e il 70 e un 20 per cento che potrebbe dare di più. Così non va bene, per niente”.Commini non le manda a dire e avverte: “Se la società deciderà di cambiare qualcosa non sarà solo una persona a pagare”. Tradotto: se qualcuno è in discussione, non è solo o necessariamente Favarin. “In campo ci vanno i giocatori, ci va la squadra, qui si deve parlare di collettivo. Se dedico di cambiare allenatore, sia chiaro che quei calciatori che non hanno dato il massimo li lascio in panchina, pago gli stipendi ma li lascio in panchina”.Uno sfogo lunghissimo nel quale un paio di nomi, alla fine, scappano: Trovade e Renzi. Il primo, centrale di 24 anni, è finito in tribuna: “Il mister è libero di fare e di decidere e certo avrà avuto le sue motivazioni – il commento del presidente biancazzurro – Giordano è un ragazzo in gamba che deve ancora esprimere tanto”. Su Renzi: “E' un ragazzo che per un periodo non è mai stato convocato, che è stato in panchina e che ugualmente si è sempre allenato e – ancora Commini – quando entra in campo dà tutto. Francesco è la rappresentazione di quello che tutti dovrebbero fare. Impegno dal primo minuto dell'allenamento del martedì all'ultimo minuto della partita della domenica. E durante la settimana tutti devono impegnarsi per conquistare la casacca da titolare”.E Stefano Commini non vuol neppure sentir parlare di sfortuna: “Sfortuna, pali, traverse, arbitri: queste sono difficoltà che appartengono a ogni squadra, certo per noi stanno significando al momento 4 o 5 punti ma qui serve cambiare mentalità”. La strigliata è per tutti e senza sconti: “Ho detto che avremmo fatto un campionato di vertice, così proprio non va bene. La società sta spendendo decine di migliaia di euro anche per cose che non le competono, e allora voglio i punti. E ripeto, chi pensa che a pagare sarà eventualmente solo l'allenatore sbaglia e sbaglia di grosso a costo davvero di pagare gli stipendi per vedere gente seduta in panchina”.