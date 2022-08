23.08.2022 h 20:32 commenti

Prato in lutto piange il suo vicesindaco Luigi Biancalani

Biancalani si è spento oggi. Aveva 74 anni e da tempo combatteva contro la malattia. Fino all’ultimo ha lavorato al servizio della città della quale è stato punto di riferimento in ambito politico, sociale e del volontariato. La commozione di Biffoni: “Perdo un grande amico, quasi un padre. Giovedì l’ultimo saluto in Cattedrale

Prato piange la morte di Luigi Biancalani, vicesindaco, figura tra le più apprezzate del mondo politico, sociale, cattolico. 74 anni, medico, Luigi ‘Gigi’ Biancalani, ha combattuto a lungo e con tenacia contro la malattia che oggi, martedì 23 agosto, ha avuto la meglio. “Perdo un grandissimo amico - le parole piene di commozione del sindaco, Matteo Biffoni - per me quasi un padre, il mio vicesindaco. Il mio abbraccio più grande va alla moglie Cosetta e ai figli, Niccolò e Chiara”. Parole a cui fa eco il ricordo di tutti gli assessori, attuali ed ex, che con Biancalani hanno condiviso il primo mandato di Biffoni e quello ancora in corso. La camera ardente in Palazzo comunale, aperta dalle 11 alle 22 domani, allestita nel salone consiliare. Le bandiere del municipio saranno listate a lutto. Il feretro sarà poi esposto alla Misericordia e giovedì alle 16 il funerale in Cattedrale celebrato dal vescovo Nerbini. Luigi Biancalani ha lavorato fino all’ultimo, senza risparmiarsi, al servizio di una città che amava. Lo ha fatto con il sorriso, il garbo, la gentilezza che chiunque gli ha sempre riconosciuto. Una vita spesa in incarichi molto importanti e impegnativi: il lungo corso di presidente dell’Ordine dei medici pratesi, consigliere comunale per venti anni fino al 1995, per quindici segretario comunale e provinciale della Dc, una parentesi in Forza Italia, e poi la sua grande passione per il volontariato con la carica di proposto della Misericordia mantenuta fino al 2014. E nel 2014 il ritorno alla politica: assessore al Sociale nella prima Giunta di Matteo Biffoni, delega confermata nel 2019 con l’aggiunta dell’incarico di vicesindaco. Con capacità e umiltà ha portato avanti una delle deleghe più difficili, quella al sociale, appunto. Ha sempre affrontato i problemi, consapevole che il Comune non avrebbe mai potuto dare risposte ai bisogni di tutti ma ci ha sempre messo la faccia, la grande disponibilità personale, il dono dell’ascolto per trovare soluzioni anche quando qualsiasi altra persona si sarebbe arresa. Quando, nella primissima fase della sua delega al Sociale, fu aggredito da un uomo che pretendeva una casa dall’assessorato e mandò in frantumi il pesante tavolo in vetro che stava nell’ufficio, Biancalani, pur spaventato, non puntò il dito contro quel gesto assolutamente condannabile, ma spiegò che non aveva strumenti e mezzi per aiutare tutti e che le situazioni di bisogno crescevano di giorno in giorno rendendo difficile qualsiasi intervento. “Luigi è sempre stato un riferimento - ha detto Biffoni - uomo di esperienza, autorevolezza, umanità, colonna portante della Giunta a cui, nonostante la malattia, non ha mai fatto mancare la presenza costante e instancabile”. Biancalani c’era sempre e c’era per tutti: colleghi, amici, conoscenti, cittadini. Per tutti, anche per i giornalisti con i quali non si è mai sottratto rispondendo, spiegando, fornendo dati, cercando risposte precise anche quando non erano a portata di mano: “Richiamo, sento meglio gli uffici e vi faccio sapere”. E richiamava, sempre e subito. Profondo il cordoglio della Misericordia che ricorda i quattordici anni di Biancalani nel Magistrato dell’Arciconfraternita, prima come deputato e poi come proposto, massima carica all’interno dell’istituzione. “Un confratello importante - il commento del proposto, Gianluca Mannelli - tutti ci stringiamo alla famiglia”. Con Luigi Biancalani se ne va un pezzo di città, un punto di riferimento per quanti hanno condiviso con lui i valori della politica, l’amore per la professione di medico e la dedizione ai pazienti, l’entusiasmo per il volontariato e la passione per il Milan. nt

