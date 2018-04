09.04.2018 h 13:38 commenti

Prato in esilio a Pontedera per tutto il campionato: Lungobisenzio pronto solo a giugno

L'aggiornamento sui lavori di adeguamento dello stadio è stato dato dall'assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis oggi alla commissione Controllo e garanzia

I tifosi del Prato dovranno attendere il prossimo campionato per rivedere la propria squadra del cuore giocare in casa. I lavori allo stadio Lungobisenzio infatti, non termineranno prima di giugno. E' quanto dichiarato dall'assessore ai lavori pubblici, Valerio Barberis, alla commissione Controllo e garanzia presieduta da Giorgio Silli che si è riunita stamani, 9 aprile, per un aggiornamento sull'intervento di adeguamento dell'impianto sportivo, finito anche al centro di un'inchiesta della procura per presunte irregolarità nella gestione dei lavori, che vede indagati tra gli altri due dipendenti comunali e l'ex consigliere delagato allo sport, Luca Vannucci (LEGGI)

L'ultimo lotto, che in sostanza consiste nello spostamento del campo di 15 metri verso via Firenze, registra un ritardo di 45 giorni imputabile al maltempo. A metà maggio è previsto il sopralluogo della commissione di vigilanza Pubblico spettacolo. Le eventuali prescrizioni saranno prese in carico nelle settimane successive per cui è presumibile che l'intervento si chiuda per l'inizio dell'estate. Fino ad allora il Prato continuerà a giocare in "esilio"a Pontedera, tra l'altro ultimo in classifica.

Barberis ha sottolineato che il ritardo è da imputare unicamente alle numerose giornate di pioggia che hanno reso impossibile effettuare i lavori all'aperto e non alle indagini della Procura che "non c'entrano niente con questa fase dell'intervento". Certo, va detto, che il sequestro del cantiere dei precedenti lotti scattato all'inizio di luglio 2017 e revocato alla fine dello stesso mese (LEGGI), ha fatto slittare l'inizio dell'ultima tranche e provocato lungaggini burocratiche per il cambio di responsabile del procedimento, passato al dirigente Riccardo Pecorario dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del collega Luca Piantini ( LEGGI)

E.B.