24.03.2018 h 16:25 commenti

Ancora una sconfitta per il Prato che è sempre più ultimo

La Lucchese passa a Pontedera per 1-0 grazie ad una rete di Fanucchi al 29' della ripresa. All'11' del primo tempo il portiere biancazzurro Alastra aveva parato un rigore allo stesso ex giocatore del Prato.

La Lucchese passa a Pontedera per 1-0 grazie ad una rete di Fanucchi al 29' della ripresa. All'11' del primo tempo il portiere biancazzurro Alastra aveva parato un rigore allo stesso ex giocatore del Prato.

Il tabellino e la cronaca del derby.

PRATO: 22 Alastra, 3 Seminara (22'st 24 Coccolo), 5 Martinelli, 7 Ceccarelli, 8 Gargiulo (22'st 6 Bonetto), 9 Carletti, 10 Piscitella (30'st 11 Liurni), 15 Cistana (22'st 23 Ghidotti), 19 Bertoli (22'st 17 Guglielmelli), 21 Fantacci, 32 Casale.

A disposizione: 1 Sarr, 4 Colli, 18 Rozzi, 20 Zucchetti, 26 Orlando, 30 Akammadu, 33 Kouassi.

Allenatore: Pasquale Catalano.

LUCCHESE: 22 Albertoni, 4 Arrigoni, 5 Dell'Amico (48'st 13 Baroni), 6 Capuano, 10 Fanucchi (48'st 15 Nolè), 19 Espeche, 21 Damiani, 24 Parker (18'st 23 Bortolussi), 25 Bertoncini, 32 Russu, 33 Buratto (48'st 8 Mingazzini).

A disposizione: 1 Di Masi, 2 Tavanti, 11 Palumbo, 14 Razzanelli, 18 Mugelli, 20 Russo.

Allenatore: Giovanni Lopez.

MARCATORE: 29'st Fanucchi.

AMMONITO: 11'pt Alastra; 4'st Martinelli; 21'st Gargiulo (Po); 42'pt Capuano (Lu).

ESPULSO: 49'st Russo.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo.

ASSISTENTI: Francesca Di Monte di Chieti e Francesco Gentileschi di Terni

NOTE: condizioni meteorologiche: variabile; campo in sintetico; tasso di umidità: 28%. Al 11' del primo tempo Alastra devia in corner un rigore calciato da Fanucchi. Corner: 7-3. Recupero: 1'pt; 5'st.



Primo tempo

6' Prato in avanti sulla corsia di sinistra: Fantacci mette in mezzo, la palla carambola sul volto di Carletti dopo una deviazione di un avversario e finisce sul fondo

7' Casale devia in calcio d'angolo una conclusione da dentro l'area di rigore di Parker servito da Fanucchi

11' Rigore per la Lucchese: Damiani calcia in porta, Alastra non trattiene e commette fallo su Fanucchi

11' Ammonito: Alastra.

11' Alastra para il rigore a Fanucchi dagli undici metri deviando in corner con il piede la conclusione dell'ex biancazzurro

15' Prato vicino al gol con Ceccarelli: Albertoni toglie la palla dal sette con un miracolo deviando in corner con la mano di richiamo un sinistro forte e preciso dal limite del numero 7 biancazzurro

18' Prato pericoloso in contropiede con Ceccarelli che avanza a grandi falcate centralmente e serve Fantacci in inserimento. Il centrocampista del Prato si allunga la sfera favorendo l'uscita di Albertoni che fa suo il pallone in area di rigore

23' Bella combinazione del Prato. Fantacci in verticale per Carletti in area di rigore. Il numero 9 mette in mezzo per l'inserimento di Ceccarelli anticipato in corner da Capuano

25' Il Prato si fa vedere sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ceccarelli con Carletti che conclude alto di testa sopra la traversa

31' Prato ancora pericoloso: Fantacci servito in inserimento entra in area di rigore leggermente defilato sulla sinistra e calcia in porta. Capuano riesce ad intercettare la traiettoria ed a deviare in corner

34' Occasione per la Lucchese: Parker se ne va in percussione in velocità sulla sinistra, serve Dell'Amico sul secondo palo che arriva da dietro di gran carriera e calcia alto sopra la traversa

40' Prato in avanti con Piscitella che se ne va sull'out di sinistra cerca Carletti sul secondo palo con un cross, ma Capuano riesce a frapporsi ed a deviare in corner

42' Ammonito: Capuano

45' Piscitella calcia col destro a girare dal limite. Pallone di poco fuori



Secondo tempo

4' Ammonito: Martinelli

9' Bello scambio fra Piscitella e Ceccarelli. Quest'ultimo si inserisce bene sul primo palo e non riesce a concludere per poco sul passaggio rasoterra del numero 10 biancazzurro favorendo il recupero della difesa rossonera

13' Parker conclude di testa fra le braccia di Alastra su un cross proveniente dalla sinistra di Russu

18' Sostituzione per la Lucchese: Bortolussi per Parker

18' Lucchese pericolosa su un corner battuto da Arrigoni. La palla percorre tutta l'area piccola senza nessun giocatore rossonero pronto a deviare

21' Ammonito: Gargiulo

22' Quattro sostituzioni per il Prato: Ghidotti per Cistana; Guglielmelli per Bertoli; Coccolo per Seminara e Bonetto per Gargiulo

29' Lucchese in vantaggio: Fanucchi sigla il gol dell'1-0 su assist di Bortolucci che fa la torre di testa

36' Sostituzione per il Prato: Liurni per Piscitella

40' Liurni si libera sulla sinistra e mette un bel pallone in mezzo per la testa di Carletti. Conclusione debole fra le braccia di Albertoni

48' Tripla sostituzione per la Lucchese: Nolè per Fanucchi, Mingazzini per Buratto e Baroni per Dell'Amico

49' Espulso Russu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus