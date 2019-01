31.01.2019 h 10:39 commenti

Prato imbiancata dalla neve, attivata la Protezione civile

Mezzi spargisale in azione all'alba per le zone collinari e lungo le principali arterie stradali. Le previsioni meteo indicano un miglioramento per le prossime ore. Le scuole restano aperte

In Val di Bisenzio si registra la situazione più tranquilla. Montepiano è coperta da 5 centimetri di neve. Gli spalaneve sono entrati in azione ieri sera e stamani esattamente come la salatura, effettuata stanotte e stamattina dalle 5 su tutto il territorio.

A Cantagallo precipitazione debole su Gavigno, Fossato e Migliana. A Vaiano la nevicata è stata debolissima. Il Comune spiega che "non è stata necessaria la spalatura perchè siamo attorno a un centimetro". Sono state effettuate due salature in serata e un'altra stamattina.

Acceso il semaforo che devia il traffico evitando via Cintelli, troppo ripida.

E' arrivata la neve anche in città. Attorno alle 9.30 di stamani, 31 gennaio, copiosi fiocchi hanno imbiancato tetti, strade e giardini. Al momento non si registrano particolari criticità. La situazione è costantemente monitorata dalla protezione civile che all'alba ha sparso il sale nelle zone collinari e lungo le arterie stradali principali. Il brusco e successivo abbassamento delle temperature ha provocato la formazione di ghiaccio tra le 7 e le 9. In questa fascia oraria sono stati registrati alcuni tamponamenti senza feriti gravi.Le previsioni meteo indicano un innalzamento delle temperature per la fine della mattinata, cosa che dovrebbe portare velocemente allo scioglimento della neve. Al momento non sono previsti provvedimenti particolari da parte del Comune, le scuole quindi restano aperte. I mezzi spargisale stanno operando solo nelle zone più a rischio e su richiesta.Più critica la situazione nelle zone collinari, in particolare a Carmignano dove sono in azione 4 mezzi spalaneve che stanno intervenendo in via prioritaria in prossimità delle scuole, delle uscite dei mezzi di soccorso e sulla viabilità principale, per poi spostarsi nei punti più sensibili del territorio.Il Comune raccomanda massima attenzione nei fondovalli e nelle zone d'ombra.Tutte le scuole di ogni ordine e grado, la Biblioteca e lo Spazio Giovani, ma anche tutti i giardini e i campi sportivi restano regolarmente aperti, Da ieri sera è stata chiusa via Madonna del Papa, strada che ancora non è stata riaperta. Nella mattinata è stato invece necessario chiudere al traffico anche via La Nave, via Arrendevole e via Lazzera, strade che sono state poi riaperte nel primo pomeriggio. Per quanto riguarda la salatura delle strade, i mezzi sono intervenuti questa mattina a partire dalle 6.Sulla viabilità non si sono fortunatamente registrati incidenti, ma solo alcune criticità a causa di auto che erano in difficoltà lungo alcune strade. Veicoli che hanno avuto problemi in quanto, non rispettosi della legge, erano sprovvisti di catene o pneumatici da neve. Grazie all’intervento dei volontari della Vab Colline Medicee e della Polizia Municipale di Carmignano, i conducenti sono stati subito messi nelle condizioni di riprendere la marcia.Abbondante nevicata anche a Poggio a Caiano che però non ha creato disagi alla circolazione.“La nevicata di questa mattina – commenta il sindaco Francesco Puggelli –, fortunatamente, è stata contenuta e non ha causato criticità sul nostro territorio, anche la circolazione ordinaria non ne ha risentito. Come amministrazione comunale abbiamo monitorato l’evolversi della situazione fin dalle prime ore del giorno cercando di limitare i disagi che si sarebbero potuti venire a creare per la formazione di ghiaccio sulle strade ma tutto si sono registrati grossi problemi in questo senso”.Regolari anche le lezioni nelle scuole del territorio: “Alcuni genitori mi hanno scritto chiedendomi se avremmo o meno anticipato la chiusura delle scuole – ma come ho spiegato loro, in una situazione di non-criticità come quella di questa mattina, interrompere anticipatamente le lezioni avrebbe avuto solo come effetto quello di indurre molti genitori a riversarsi in tutta fretta sulle strade per recuperare il proprio figlio o la propria figlia e questo – aggiunge Puggelli – era sconsigliabile anche alla luce delle raccomandazioni emesse della sala operativa della Protezione civile regionale di limitare gli spostamenti in auto a quelli strettamente necessari”.Per quanto riguarda le previsioni meteo, la Regione Toscana ha emesso un’allerta di colore arancio per rischio idrogeologico per il pomeriggio di domani: “Monitoreremo l’andamento della situazione e i livelli dell’Ombrone – conclude Puggelli – dando tempestivamente gli aggiornamenti alla cittadinanza su tutti i canali a nostra disposizione”.Super lavoro per tutta la mattinata anche al pronto soccorso del Santo Stefano dove sono state medicate dieci persone in seguito a cadute a causa del ghiaccio.