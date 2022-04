08.04.2022 h 15:01 commenti

Prato Half Marathon, attenzione ai divieti di sosta e di transito

Nel fine settimana per consentire lo svolgimento della gara e di tutti gli eventi collaterali cambia la viabilità nel centro storico. Modifiche anche alle corse degli autobus

Divieti di sosta e di transito nel fine settimana in occasione della Prato Half Marathon e del "Villagio MarathonHalf"

Sabato 9 a partire dalle 5 del mattino fino a domenica 10 alle 20 divieto di sosta con rimozione in Via della Fortezza, Via San Giovanni, Viale Piave, sul lato dei civici pari, nel tratto compreso tra Piazza S. Maria delle Carceri e via del Cassero; Via del Cassero, su ambo i lati.

Dalle 14 di sabato fino alle 20 di domenica 10 aprile divieto di transito in Viale Piave, tratto compreso tra Piazza S. Marco e Via S. Giovanni, limitatamente alle due corsie riservate al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale ed agli altri autorizzati e in Viale Piave, in corrispondenza dell'intersezione con Piazza S. Marco.

Domenica 10 aprile per consentire lo svolgimento della gara Half Marathon

dalle 5 fino alle 14, saranno attivi i divieti di sosta con rimozione forzata in Piazza Santa Maria delle Carceri; Piazza San Marco, in tutta la piazza; Via Francesco Ferrucci, su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Pomeria e via Valentini; Via Cesare Grassi; Via Arrigo del Rigo, fuori dai limiti segnati, nel tratto compreso tra via C. Grassi ed il civico 14; Via Arrigo del Rigo, su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 14 e via F. Ferrucci; Via delle Fonti, limitatamente al lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra via Fernanda Nocchi Zipoli e il Viale Galileo Ferraris; Viale Galileo Ferraris, limitatamente al lato dei civici pari, nel tratto compreso tra via delle Fonti e l'ingresso al supermercato Penny Market; Via Fiorentina, limitatamente al lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra via delle Ripalte e Piazza Albert Einstein; Via Giuseppe Valentini, sul lato destro in direzione di via A. Zarini, nel tratto compreso tra via S. Vai ed il civico 119; Via Ferdinando Baldanzi, nel tratto compreso tra via G. Valentini e via del Romito, su ambo i lati, eccetto le rientranze poste a margine della viabilità principale; Via Carlo Livi, sul lato destro nella direzione di marcia da via del Romito a via Roma, nel tratto compreso tra via del Romito e via Don G. Arcangeli; Via Carlo Livi, sul lato sinistro in direzione di via Roma, nel tratto compreso tra il civico 66 e via Don G. Arcangeli; Via Don Giuseppe Arcangeli, sul lato destro nella direzione di marcia da via C. Livi a via Pomeria, nel tratto compreso tra via C. Livi e via Pomeria; Via Frascati, nel tratto compreso tra via Pomeria e via Carbonaia su ambo i lati; Via Carbonaia, su ambo i lati; Via Santa Trinita, su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Carbonaia e via Roma; Via Roma, su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Santa Trinita e via G. Carradori; Piazza Macelli, sul lato destro nella direzione di marcia da via G. Carradori a via Cavour, nel tratto compreso tra via G. Carradori e via Cavour; Via Cavour, sul lato destro nella direzione di marcia da Piazza Macelli a via della Misericordia, nel tratto compreso tra Piazza Macelli e via della Misericordia; Via della Misercordia, su ambo i lati; Piazza dell'Ospedale, limitatamente al tratto posto a collegamento tra via della Misericordia e via Dolce de' Mazzamuti, su ambo i lati; Via Dolce de' Mazzamuti, su ambo i lati; Piazza Cardinale Niccolò, limitatamente al tratto posto a collegamento tra via Dolce de' Mazzamuti e Corso Savonarola, su ambo i lati; Corso Savonarola, su ambo i lati, eccetto le pertinenze laterali a margine della carreggiata; Piazza San Domenico, fuori dai limiti segnati; Via Cesare Guasti, tratto compreso tra Piazza San Domenico e via L. Muzzi, su ambo i lati; Via Luigi Muzzi, su ambo i lati; Largo Giosuè Carducci, su ambo i lati; Via Giuseppe Garibaldi, su ambo i lati; Piazza Mercatale, limitatamente alla proiezione del Ponte al Mercatale verso l'immobile ubicato al civico 94/b, su ambo i lati; Via Piero Gobetti, su ambo i lati; Piazza Santa Maria della Pietà, eccetto le pertinenze laterali a margine della carreggiata; Via Pietro Colletta, su ambo i lati; Via Niccolò Machiavelli, sul lato destro nella direzione di marcia da via P. Colletta verso via G. Matteotti, eccetto le pertinenze laterali a margine della carreggiata, nel tratto compreso tra via P. Colletta e via G. Matteotti; Via Giacomo Matteotti, su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 65 e via N. Machiavelli; Via Giacomo Matteotti, sul lato destro, adiacente al fiume Bisenzio, nel tratto compreso tra il civico 65 ed il Ponte alla Vittoria; Via Tiziano , sul lato destro, adiacente al fiume Bisenzio, nel tratto compreso tra Ponte alla Vittoria e via Tiepolo; Via G. B. Tiepolo , su ambo i lati, da via Tiziano e Viale Vittorio Veneto; Piazzetta de' Landi, in tutta l'area, eccetto taxi e veicoli a servizio di persone invalide.

Durante lo svolgimento della gara dalle 7 fino alle 14, sarà attivo il divieto di transito in Viale Piave; Via del Ceppo Vecchio; Via San Giovanni, nel tratto compreso tra via della Fortezza e viale Piave; Via della Fortezza; Via del Cassero; Via Frascati; Via Carbonaia; Via Santa Trinita, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sant'Jacopo/via Cambioni e via Roma; Via Roma, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Santa Trinita e l'intersezione con via G. Carradori; Via Gioacchino Carradori; Via della Misericordia; Piazza dell'Ospedale; Via Dolce de' Mazzamuti; Via Luigi Muzzi; Ponte al Mercatale; Via Piero Gobetti; Piazza Santa Maria della Pietà, limitatamente al tratto posto a collegamento tra via P. Gobetti e via Fra' P. Sarpi; Via Giacomo Matteotti, limitatamente al tratto di collegamento tra via N. Machiavelli e il Ponte alla Vittoria; Via G. B. Tiepolo, nel tratto compreso tra viale Vittorio Veneto e via Giotto.

La circolazione sarà momentaneamente sospesa, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva, sia durante la "Prato Half Marathon", sia in occasione della manifestazione podistica non competitiva "Prato Family Run", di 9,7 km, dalle 9 alle 12; sia durante la "Fit walking e corsa dei cani", di 2,8 km, sempre dalle 9 alle 12.

Domenica 10 aprile dalle 7 alle 14, sarà temporaneamente consentito, il transito in via San Bonaventura, piazza San Francesco, via Rinaldesca, via degli Alberti, via Banchelli, via C. Guasti, per proseguire sull'itinerario piazza San Domenico-via Convenevole da Prato-via del Seminario.

Modifiche anche al percorso degli autobus undici le linee interessate dalle deviazioni. Nello specifico le linee LAM blu, LAM arancio, LAM rossa, LAM-MT azzurra, LAM-MT viola, Linea 4, Linea 9, Linea 11, Linea 12, Linea CF e Linea V.

I dettagli dei percorsi modificati e delle variazioni al servizio previsti nella giornata della manifestazione sportiva sono pubblicati sul sito at-bus.it