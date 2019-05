Monsignor Giovanni Nerbini sarà il nuovo vescovo di Prato. Ad annunciarlo, stamani 15 maggio, in un Duomo gremito di persone, è stato monsignor Franco Agostinelli, che lo scorso 8 settembre, durante l'Ostensione seguita al Corteggio, aveva annunciato il suo prossimo pensionamento.

Stamani la comunicazione del quarto vescovo di Prato, fatta in forma ufficiale in Duomo davanti a tutte le anime cattoliche della città oltre che al clero e ufficio diocesano. L'annuncio è stato preceduto da una preghiera e accompagnato dai rintocchi a festa della campane del Duomo dopo un lungo e commosso applauso dei presenti. Agostinelli e il suo successore si sono già incontrati e hanno trascorso una serata insieme in cui hanno parlato a lungo.

Sessantacinque anni, ex insegnante di scuola elementare, attuale parroco di Rignano e vicario della Diocesi di Fiesole, Nerbini arriverà a Prato entro 4 mesi (il periodo si dimezza per chi è già vescovo), probabilmente a settembre. Le date della sua consacrazione, che si terrà a Fiesole, e dell'ingresso in città, saranno decise la prossima settimana nel corso della conferenza episcopale che si terrà a Roma alla presenza sia di monsignor Agostinelli che di Nerbini. Fino a quel giorno, l'attuale vescovo sarà amministratore apostolico, poi diventerà vescovo emerito incardinato alla Diocesi di Prato come Monsignor Gastone Simoni. Già oggi sono decaduti i consigli episcopali, presbiterali e pastorali. Don Nedo Mannucci, cessa di essere vicario generale e su nomina dell'amministratore apostolico diventa vicario episcopale "ad omnia".







Visibilmente commosso, Agostinelli ha definito questo momento come il terzo passaggio traumatico della sua vita. Il primo risale a quando è diventato vescovo e ha lasciato la vita da semplice sacerdote, il secondo a quando ha lasciato la Diocesi di Grosseto per Prato e ora il terzo, paragonato per intensità al primo: "Perchè come allora cambia la vita. - ha detto Agostinelli - è un momento molto impegnativo che voglio condividere con voi. Il mio cammino continua come correttore nazionale delle Misericordie. Noi ci rivedremo attraverso il ricordo e l'amore per la nostra Chiesa. Noi siamo strumenti in mano a Dio, il cammino della Chiesa va avanti e questa è l'unica cosa che conta ".

Nel suo messaggio alla città, citando San Paolo, la canzone di Edmond Haraucourt e Manzoni, invita i pratesi a fare con il nuovo vescovo quello che hanno fatto con lui: "Fategli sentire che è una Chiesa viva e che sa stringersi attorno al suo pastore con cuore sincero. Fate in modo che le diversità non dividano ma arricchiscano la vostra testimonianza".

A don Nedo Mannucci il compito di leggere il messaggio inviato dal nuovo vescovo, scritto ieri nel giorno di San Mattia e in cui ha ricordato anche il patrono di Prato, Santo Stefano, ha chiesto la protezione della Madonna della Cintola e rivolto un pensiero particolare a chi è in difficoltà e senza lavoro.