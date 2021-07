19.07.2021 h 15:34 commenti

Prato ha ricordato Curzio Malaparte, morto 64 anni fa: cerimonia a Spazzavento

Come ogni anno una delegazione ha raggiunto il mausoleo dedicato all'illustre scrittore pratese, uno dei principali dell'Europa del Novecento. L'assessore Bosi: "Occasione per rinsaldare un antico legame"

Come tradizione ogni anno il 19 luglio, Prato ha reso omaggio a Curzio Malaparte del quale ricorre il 64° anniversario della morte. Una delegazione, guidata dall'assessore del Comune di Prato Gabriele Bosi, ha raggiunto il mausoleo a Spazzavento per ricordare l'illustre scrittore e uomo di cultura. Tante le persone e le associazioni che hanno voluto partecipare all'appuntamento dedicato ad uno dei pratesi più noti. “Ringrazio chi ha voluto partecipare alla commemorazione – le parole dell'assessore Bosi – una nuova occasione per celebrare l'antico legame tra Curzio Malaparte e la città che lui amò visceralmente e raccontò in modo efficace nelle sue opere. Malaparte è ormai riconosciuto come uno dei principali scrittori europei del Novecento, testimone delle tragedie e degli scontri ideologici del 'Secolo breve'. Il monumento dedicato a Malaparte fu costruito nel 1961 per onorare le volontà che lo scrittore pratese ha lasciato intendere nel celebre passo di “Maledetti Toscani": "…e vorrei avere la tomba lassù, in vetta allo Spazzavento, per sollevare il capo ogni tanto e sputare nella fredda gora del tramontano".



