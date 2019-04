30.04.2019 h 15:54 commenti

Prato ha la prima avvocato cinese iscritta all'Ordine: "Ho scelto di studiare diritto italiano per vivere meglio qui"

Jiang Fan ha coronato il suo sogno: diventare avvocato. "Dopo l'esame ci ho pensato qualche mese perché volevo essere davvero sicura che questa fosse la carriera giusta per me. Nel mio futuro vedo uno studio legale in proprio e la cittadinanza italiana". Stamani il giuramento

nt

Jiang Fan, 36 anni, nata nella provincia dello Zhejiang, è il primo avvocato cinese iscritto all'ordine degli avvocati di Prato. Il giuramento nella mattina di oggi, martedì 30 aprile. “Ho scelto di dedicarmi allo studio e alla conoscenza del diritto italiano per avere tutti gli strumenti che mi consentissero di vivere con consapevolezza nel Paese che mi ha aperto le porte e che amo – il commento dell'avvocato Jiang Fan – sono felice di essere arrivata fino a questo punto ed è stata una sorpresa sapere di essere il primo avvocato cinese tra tutti quelli pratesi”. La famiglia di Jiang Fan è arrivata in Italia nel 1991 in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. “Abbiamo vissuto in provincia di Pistoia, ho frequentato le scuole superiori a Pescia – racconta – poi ci siamo trasferiti a Prato e mi sono iscritta all'Università. Ho scelto subito la facoltà di Giurisprudenza e ho cominciato il mio percorso di studio. Nel 2012 mi sono laureata, poi il praticantato e a ottobre dello scorso anno ho dato l'esame ed ecco che sono un avvocato”. Dall'esame al giuramento sono passati sei mesi: “Ho riflettuto un bel po' in effetti – dice Jiang Fan – volevo essere sicura che quella dell'avvocato penalista fosse davvero la carriera che desideravo”.Il praticantato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nicolosi: “Ho mosso i miei primi passi qui e sono soddisfatta di quanto ho fatto fino ad ora. Nel futuro vedo uno studio legale tutto mio, vorrei mettermi in proprio e a questo punterò”.Il futuro di Jiang Fan contempla un altro obiettivo che non ha nulla a che vedere con la professione. Una scelta di vita importante e definitiva: “Ho fatto domanda per diventare cittadina italiana – rivela – ho espresso questa mia volontà due anni fa. Mi hanno detto che la strada è lunga, ci vogliono di solito cinque o sei anni, ma arriverà anche questo traguardo. Da tanto tempo ormai non immagino una vita fuori dall'Italia”. In attesa di diventare italiana a tutti gli effetti e non solo per adozione, l'avvocato Jiang progetta di mettere i suoi studi, la sua conoscenza e il suo titolo di avvocato a disposizione dei connazionali: “Spero che imparino ad affidarsi ad esperti prima di avviare l'attività imprenditoriale in modo da fare tutto secondo le regole o di mettersi nelle mani sbagliate. C'è tanta ignoranza purtroppo ma ho fiducia e credo che si possa instaurare una cultura diversa”.