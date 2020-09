Niente Marcia della Pace, niente musica suonata dalla banda, nessun cittadino. E' in un'atmosfera quasi surreale che il gonfalone del Comune di Prato è entrato in via dei 29 Martiri per rendere omaggio al monumento dedicato al sacrificio di quei giovani partigiani, nel giorno della Liberazione di Prato dall'occupazione nazifascista.Le misure antiCovid hanno imposto una cerimonia molto sobria con la seconda parte, quella organizzata nella piazza adiacente al monumento, aperta alla partecipazione di solo 200 persone, mentre la prima, visti gli spazi ancora più limitati, è stata riservata solo alle autorità.Sobria ma comunque significativa perché come ha ricordato il sindaco nel suo discorso finale "quelli ribaditi il 6 settembre come il 25 aprile sono valori non negoziabili che devono stare dentro le istituzioni in modo diffuso". Poi il monito: "Dirsi antifascista vuole dire stare dentro la nostra Costituzione e quindi esercitare il confronto politico nelle sedi e con gli strumenti che quella Carta garantisce a tutti noi. Chi si mette fuori da questo confine non rispetta e non conidivide quei valori di libertà e di democrazia. Per questo siamo qui, nonostante le difficoltà logistiche imposte dalle misure antiCovid, a ribadire che il sacrificio di quei 29 ragazzi non è stato vano ed è un punto di riferimento della nostra comunità e di tutto il Paese. Vigileremo e non arretreremo di un passo".Anche Angela Riviello, presidente Anpi Prato, ha sottolineato l'importanza di non aver rinunciato a celebrare questa giornata così importante per la storia della città e ha dato appuntamento al 6 settembre 2021 per un ritorno alla normalità che "dovrà essere ancora più partecipato perchè noi non abbiamo mai abbandonato il sogno di un Paese e di un mondo in cui i valori di libertà, eguaglianza e democrazia non siano più messi in discussione. I conti con la storia vanno chiusi per aprire un nuovo capitolo".