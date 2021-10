10.10.2021 h 17:11 commenti

Prato frenato due volte dai legni: vince il Lentigione con un gol di Caprioni

Per mister Amelia arriva la prima battuta d'arresto dopo la striscia di due vittorie. I biancazzurri nel primo tempo hanno reclamato per un fallo in area dei padroni di casa

Lentigione Calcio - Prato 1 - 0

LENTIGIONE CALCIO: M. Sorzi, A. Iodice, G. Agyemang, D. Zagnoni, L. Staiti, M. Rossini, L. Caprioni, G. Martino, A. Formato, A. Sanat, A. Bouhali A disposizione: A. Galeazzi, T. Casini, N. Carpio, C. Lorenzani, P. Tarantino, J. Adusa, L. Remedi, M. Canrossi, F. Sala All: Serpini Cristian PRATO: J. Pagnini, C. Sciannamè, F. D'Orsi, F. Tomaselli, V. Maione, L. Angeli, R. Cestaro, M. Pardera, S. Nicoli, N. Noferi, G. Tavanti A disposizione: E. Reggiani, U. Grillo, S. Guida, I. Diallo, R. Bellucci, M. Romiti, F. Soldani, G. Lugnan, F. Renzi All: Amelia Marco Rete: 13' st Caprioni

Un Prato sfortunato (due i legni colpiti da Renzi e D'Orsi) cede di misura 1-0 sul campo del Lentigione nella quinta giornata del campionato di serie D. Per mister Amelia è la prima sconfitta e si interrompe così la serie di due successi. Decisivo il gol segnato da Caprioni al 13' del secondo tempo, dopo una prima frazione chiusa a reti bianche con i biancazzurri che si erano limitati soprattutto a difendersi anche se hanno avuto una buona occasione con Maione per passare in vantaggio. Proteste anche per un fallo avvenuto nell'area dei padroni di casa con il direttore di gara che aveva però deciso di non fischiare la massima punizione. La ripresa si è aperta con un'altra buona occasione per Tomaselli ma poi è arrivato il gol di Caprioni che, di fatto, ha deciso la partita nonostante il Prato abbia cercato fino alla fine la rete del pari.. I biancazzurri restano quindi a sei punti in classifica, in tredicesima posizione, con Rimini e Mezzolara a guidare il girone D con 13 punti, seguiti ad una lunghezza proprio dal Lentigione. Il prossimo turno il Prato ospiterà il Seravezza Pozzi al campo Turrini di Sesto Fiorentino.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus