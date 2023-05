22.05.2023 h 15:59 commenti

Prato Forest City si arricchisce: nel parcheggio di via del Purgatorio nuovi alberi e arbusti

Un nuovo tassello si aggiunge al progetto di forestazione urbana grazie al contributo della rifinizione Penny. Stamani l'inaugurazione. Conto alla rovescia per l'appuntamento di domani al Museo del Tessuto con Prato Forest City salute in ricordo del vicesindaco Luigi Biancalani

foto di gruppo della rifinzione Penny

Il progetto Prato Forest City fa un altro passo avanti con una sessantina tra alberi e arbusti piantati nel parcheggio del campo sportivo Chiavacci, in via del Purgatorio. Un nuovo tassello reso possibile dal contributo della rifinizione Penny, azienda tessile pratese con alle spalle più di sessant'anni di storia e con una vocazione green. Stamani l'inaugurazione del nuovo intervento che comprende anche l'impianto di irrigazione per lo sviluppo e il mantenimento delle piante.

"E' un segnale importante vedere che le aziende partecipano al miglioramento dell'ambiente – le parole dell’assessore all’Urbanistica Valerio Barberis – questo intervento, in particolare, sarà utile sia per rendere più bello e verde il parcheggio che per combattere il fenomeno delle isole di calore: le piante contribuiranno ad abbassare la temperatura nei mesi più caldi migliorando il benessere delle tante famiglie che frequentano il centro sportivo, oltre che per i dipendenti della rifinizione Penny che parcheggiano qui".

Soddisfazione per la donazione al progetto Prato Forest City è stata espressa da Matteo Manera, responsabile delle certificazioni e compliance di Penny: “Dal 2022 Penny è una società benefit e questa iniziativa rientra nella mission: è nelle nostre corde fare imprenditoria avendo cura del contesto sociale, economico ed ambientale che ci circonda”.

Intanto si avvicina l'appuntamento con la week di Prato Forest City, partendo da Prato Forest City salute: domani, a partire dalle 14.30, al Museo del Tessuto, un pomeriggio di riflessioni sul rapporto tra ecosistema e salute in ricordo del vicesindaco Luigi Biancalani scomparso la scorsa estate. Un incontro importante, durante il quale si parlerà dell’influenza del clima sulla salute e dell’utilità del verde nelle terapie e nel recupero post operatorio, oltre che del rapporto complessivo tra piante, uomo e animali e del rapporto tra ambiente e spiritualità. Interverranno Ramona Magno del Cnr-Ibe, Niccolò Biancalani, medico di famiglia, Antonio Sarno, direttore dell'Unità otorinolaringoiatria dell'ospedale Santo Stefano, Sara Melani, direttrice dell'ospedale. Nicola Bressi, zoologo del Museo di Storia naturale di Trieste, Francesco Riccardo Becheri, psicologo e psicoterapeuta, padre Guidalberto Bormolini. A introdurre i lavori saranno l'assessore Barberis e il presidente del Museo del Tessuto, Francesco Marini.















