Prato Forest City, piantumato il giardino della scuola primaria Ammannati

Quindici alberi renderanno più ombroso e bello lo spazio verde della scuola. L'intervento è stato realizzato da rete Imprese Nwg, che per prima ha aderito alla piattaforma online promossa dall' amministrazione comunale

A poche ore dal lancio della piattaforma online del progetto “Prato Forest City”, che permetterà a tutti di partecipare alla forestazione della città, è stato inaugurato un intervento di forestazione urbana nei giardini della scuola Primaria “Agostino Ammannati”, realizzato dal Comune di Prato e finanziato per la prima volta grazie alla donazione delle aziende della Rete di Imprese Nwg New World in Green: Nwg Italia, Nwg Energia, NwgAcademy.

Nei mesi scorsi, in accordo con gli insegnanti sono stati piantati 15 alberi che renderanno più ombroso il giardino oltre che più bello e fruibile. .

"Il percorso che abbiamo intrapreso - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni - è ormai irreversibile. L'idea di piantare alberi dove si può e quando si può con la massima diffusione possibile fa parte non solo del progetto Prato Forest City, ma deve diventare una cultura diffusa. Partiamo dalle scuole perché serve dare questo messaggio ai nostri ragazzi, perché rende questi luoghi più belli. La collaborazione di un azienda privata come Nwg rende questa storia ancora più bella e sono certo che ce ne saranno altre di questo tipo".

Il progetto rientra nel percorso di sostenibilità intrapreso dalle imprese della Rete Nwg New World in Green.

"Un momento importante per la nostra scuola - ha sottolineato il dirigente scolastico Giuseppe Tito - che lancia da una parte un messaggio di speranza e di crescita, dall' altra un progetto che insegna ai bambini a prendersi cura dell' ambiente". .

La Rete di Imprese ha donato gli alberi e ha sostenuto i costi della messa a dimora e di manutenzione per un anno, in modo da garantire l'attecchimento delle specie. L’incontro tra le esigenze della scuola da un lato e l’impegno a promuovere concretamente azioni green da parte delle aziende, favorito dal Comune di Prato attraverso il progetto Prato Forest City, ha permesso quindi la realizzazione di un’importante opera pubblica con un impatto positivo per la formazione e crescita dei più piccoli nel rispetto dell’ambiente.

"Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto come prima azienda - afferma Massimo Casullo presidente di NWG Energia -. Abbiamo avuto molti riconoscimenti al livello nazionale ma questo progetto, realizzato vicino alla nostra sede, una sede sostenibile, ci rende davvero felici perché è fatto e pensato per i bambini. Speriamo che come noi tante altre aziende possano essere protagoniste di una iniziativa come questa".