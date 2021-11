19.11.2021 h 18:23 commenti

Prato Festival, la cultura torna ad accendere il Natale

Iniziative ed eventi, la maggior parte a ingresso gratuito, dalla fine di novembre all'Epifania per grandi e piccini

Musica, teatro, cinema per bambini e famiglie. Anche quest'anno sono tanti gli appuntamenti, quasi ttti a ingresso gratuito, di Prato Festival, la rassegna natalizia organizzata dal Comune da fine novembre all'Epifania per regalare un tuffo nella cultura durante questo magico periodo dell'anno.

Tanti i concerti al Teatro Magnolfi, ma anche nelle chiese della città e al Museo di Palazzo Pretorio. Il gospel che torna con i tradizioni appuntamenti dell’8 dicembre e del 1 gennaio, rispettivamente presso la Chiesa di Tobbiana e il Teatro Metastasio. Ci sarà nuovamente anche il Concerto Cittadino Edoardo Chiti che si esibirà il giorno di Capodanno, ma in una location diversa, il Teatro Borsi anziché alla Stazione centrale. E poi un gradito ritorno, grazie alla collaborazione con Teatro Metropopolare, un evento presso la casa circondariale La Dogaia.

Per i più piccoli non mancheranno i cartoni animati al cinema Eden con cinque appuntamenti la domenica mattina a partire dal 5 dicembre, oltre a quello in programma la vigilia di Natale.

Tutti gli eventi, nel rispetto della normativa anti-covid, saranno con prenotazione obbligatoria. E' necessario esibire il green pass valido. Tutti i dettagli sul sito www.pratofestival.it

Ecco gli spettacoli già in programma.

TEATRO MAGNOLFI

It’s just a game – 27 novembre ore 21 e 28 novembre ore 17.

Robert Da Ponte, attore storico del collettivo Metropopolare, prova a fare il punto sulla situazione, mescolando teorie economiche e legge di Murphy, con l'aiuto di Shakespeare, The Blues Brothers e l'ex presidente Trump.Una riflessione tragicomica sul mondo globale. Biglietto: 5 euro

Forever Michael. La vera storia di Michael Jackson – 30 novembre, 14-21 e 28 dicembre ore 21.15

Un inedito ciclo di conferenze multimediali in quattro appuntamenti, dedicato alla ricostruzione integrale dell’evoluzione professionale e umana dell’artista, una puntuale ricostruzione degli oltre 40 anni di carriera musicale a cura del critico musicale e storico dell’arte Alessio Zipoli.

La Regina della Neve – 10 dicembre ore 18.30 e 11-12 dicembre ore 17.00. Per bambini dai 5 anni. Libero riadattamento, del Teatro Metropopolare, dalla fiaba di Hans Christian Andersen, lo spettacolo narra il viaggio di Gerda alla ricerca del suo amico Kai, rapito dalla Regina della Neve. Un progetto di ricerca teatrale che, partendo dal mondo della fiaba e dai suoi elementi fantastici, è volto a mettere in guardia le nuove generazioni dai rischi del “bosco digitale”. Biglietto: adulti 5euro, bambini 2euro

Ho una voglia di andare a Parigi. Notturno per voce ed elettronica intorno ad Amelia Rosselli – 17 dicembre ore 21.15

Un ritmo, un accento, un concerto, una danza. Un desiderio. Un’esibizione. Il lavoro nasce dalle suggestioni musicali nell’opera poetica di Amelia Rosselli, nata in Francia vissuta in Inghilterra e negli Stati Uniti prima di stabilirsi nuovamente in Italia con Maria Caterina Frani e Simone Faraci.

W la France! – 18 dicembre ore 21.15

Un recital dedicato alla canzone francese. La reinterpretazione di alcuni brani di straordinari chansonnier come Jaques Brel, Yves Montand, Charles Trenet, Edith Piaf è affidata alla voce di Anna Maria Castelli che, grazie alla sua versatilità e alla continua sperimentazione di generi, è sempre più considerata una vera e propria icona.

Avviso ai naviganti – 23 dicembre ore 21.15. E' la presentazione del progetto musicale di Edoardo Michelozzi, giovane cantautore pratese, che, insieme ai musicisti Dario Lastrucci (basso), Leonardo Ascione (violoncello e mandoloncello), Andrea Baroni (chitarre), Santiago Fernandez (tastiere) e Andrea Del Francia (batteria), raccoglie le sue atmosfere musicali e letterarie.

Danteum. Le origini islamiche della Divina Commedia? – 29 dicembre ore 21.15

Concerto per pianoforte e voci recitanti, Danteum è un atto unico durante il quale la musica scritta, come fosse un'improvvisazione, la musica improvvisata, come fosse scritta, affronta per la prima volta i brevi racconti dal Libro della Scala (dal quale Dante sembra aver tratto ispirazione) e le rime dalla Divina Commedia. In scena Andrea Nesti, Gionni Voltan e Lorenzo Andreaggi.

CASA CIRCONDARIALE LA DOGAIA

Giovanni Truppi in concerto – 6 dicembre ore 14. Grazie al sostegno del Comune di Prato, Metropopolare torna a ospitare all’interno del carcere di Prato il cantautore Giovanni Truppi, premiato nel 2019 come miglior artista indipendente dell’anno dal MEI con il premio PIMI e autore di cinque dischi: C’è un me dentro di me, Il mondo è come te lo metti in testa, Giovanni Truppi, la raccolta Solopiano e Poesia e civiltà.

CHIESE

Note di stelle – 8 dicembre ore 17

I canti tradizionali natalizi, Adeste Fideles, Joy to the World, Praise The Lord, reinterpretati nello spirito del Gospel, con influenze pop, rock e spiritual saranno presentati dal primo gruppo Gospel della città di Prato, The Gospel Fire Choir diretto da Patrizia Calussi presso la Chiesa di Tobbiana, luogo in cui è nato a metà degli anni Novanta.

Concerti di Natale – 18 dicembre ore 21.15 e 19 dicembre ore 18

Due appuntamenti, il primo presso la Chiesa di San Bartolomeo, il secondo presso l’antico chiesino di Narnali, durante i quali la Corale Euphonios si esibirà nel tradizionale concerto di Natale omaggiando uno dei più grandi musicisti del nostro tempo: Freddie Mercury, nel trentesimo anniversario dalla sua scomparsa.

Musiche nella cappella del Duomo di Prato fra ‘500 e ‘600 – 6 gennaio ore 21.15

Il concerto, ospitato dalla chiesa San Francesco, proporrà in gran parte musiche di Antonio Brunelli, maestro di cappella del Duomo di Prato, brani di Giovanni Croce, il cui libro di salmi faceva parte della dotazione della cappella musicale, e di Josquin Desprez.

RASSEGNE

AutunnoAntiqua

Quattro gli appuntamenti, a cura di associazione Mesotonica, in programma: il primo, sabato 13 novembre alle ore 21.00 presso la Chiesa dello Spirito Santo dal titolo “Divina musica - Conversazioni di suoni e versi danteschi”, il secondo sabato 27 novembre alle 16.30 presso il Museo di Palazzo Pretorio “L’effetto che fa il premere e quello che fa il battere del tasto”, a seguire lunedì 20 dicembre alle ore 21.00 presso Palazzo Datini “Il liuto di Lorenzo - Musica della Firenze di Lorenzo il Magnifico”, infine sabato 8 gennaio presso il Museo di Palazzo Pretorio “Estasi Barocca”.

Al cinema con i cartoni animati

Torna la rassegna di cartoni animati natalizi del Cinema Eden dedicati ai più piccoli in sei appuntamenti a partire da domenica 5 dicembre per proseguire il 12, 19, 24 dicembre e il 2 e 9 gennaio sempre alle ore 10.00.

CAPODANNO A PRATO

Orlando Gospel Singers - 1 gennaio ore 17

Al Teatro Metastasio torna il tradizionale appuntamento con il concerto Gospel con Orlando Gospel Singers, una formazione di 14 elementi complessivi proveniente da Miami, caratterizzata da una grande versatilità timbrica e stilistica. Aprirà il concerto The Gospel Fire Choir. Biglietti al Teatro Metastasio.

Concerto di Capodanno - 1 gennaio ore 17

Ospitato dal Teatro Borsi, il Concerto Cittadino “E. Chiti”, che nel 2022 si appresta a celebrare il Centenario del suo storico Maestro cui è intitolato il Sodalizio e il 180mo anniversario dalla sua fondazione nel 1842, ripropone alla cittadinanza il tradizionale Concerto di Capodanno.

Dall’8 al 29 dicembre

Saletta Campolmi

/In•trà•vi•sió•ni/ mostra personale di Giovanni Sanesi, a cura di Mirco Marino, un progetto di