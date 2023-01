24.01.2023 h 10:02 commenti

Prato Estate: bando esplorativo per gli eventi del cartellone e per la gestione dell'arena cinematografica

La gestione del Castello dell'Imperatore dura quattro anni e le candidature devono essere presentante entro il 5 febbraio. Per le proposte riguardanti lo spettacolo dal vivo la scadenza è il 12 febbraio

Nonostante le temperature invernali è tempo di pensare all'estate.L'assessorato alla cultura ha pubblicato due bandi, il primo con scadenza il 5 febbraio per la gestione, della durata di quattro anni, dell’arena cinematografica estiva al Castello dell’Imperatore, il secondo con scadenza il 12 febbraio per selezionare le proposte per la rassegna “Prato Estate”, cartellone di spettacoli dal vivo organizzati tra il 1 giugno e il 15 settembre.“Il 2023 sarà un anno complicato come il 2022 – commenta l’assessore Simone Mangani – ma non vogliamo rinunciare alla programmazione, pur con minori risorse a disposizione. Torna Prato Estate ed assieme a questa alcune novità sulle quali stiamo lavorando grazie allo staff”.L’avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, è pubblicato sulla piattaforma “ TuttoGare ” sezione “Indagini di mercato” alla quale è necessario registrarsi per poter presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 20 del giorno 5 febbraio 2023.Il periodo coperto dal bando va dal 15/06/2023 al 15/09/2027.In questa prima fase si richiede, attraverso la compilazione di apposito modulo, di segnalare l’interesse a essere invitati alla successiva fase che individua l'operatore economico a cui affidare in concessione la gestione dell’arena cinematografica, che comprende l’ideazione e la realizzazione del programma di proiezioni estive e l’allestimento e la gestione dell’area dedicata alla piccola distribuzione di alimenti e bevande.Tra i requisiti richiesti figura l’aver gestito, in forma singola o associata, almeno una sala cinematografica (sia interna sia esterna), con capienza di almeno 150 persone, per un minimo di 15 mesi anche non consecutivi nel periodo compreso fra il 01.01.2018 e il 31.12.2022, intendendo per “attività di gestione” l’aver svolto le attività di programmazione, coordinamento e promozione di calendari di proiezioni cinematografiche.Per ogni richiesta di chiarimento – che non sia possibile/necessario avanzare mediante la piattaforma “TuttoGare” help desk 02/40031280 – scrivere all’indirizzo a.volpe@comune.prato.itntro le ore 9 di mercoledì 1 febbraio.. L’avviso, a fine esplorativo, è pubblicato sulla piattaforma “ TuttoGare” sezione “Indagini di mercato” attraverso la quale è possibile inviare le candidature entro domenica 12 febbraio alle ore 20.I soggetti interessati sono invitati a produrre proposte riguardanti lo spettacolo dal vivo nelle seguenti aree d'intervento: musica, teatro, danza, talk e itinerari. Uno stesso proponente può presentare un massimo di due progetti esclusivamente a ingresso libero.Non saranno valutate iniziative che prevedano ingressi a pagamento per le quali sarà possibile richiedere - rispondendo ad apposito avviso - l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese.L’Amministrazione, in base alla tipologia delle proposte pervenute, individuerà la sede degli spettacoli comunicandola con congruo preavviso ai singoli proponenti.Per ogni richiesta di chiarimento è possibile scrivere a: m.rafanelli@comune.prato.it entro le ore 10 di mercoledì 8 febbraio.