Prato Estate e Officina Jungle: pubblicati online gli avvisi per l'organizzazione degli eventi

Le domande dovranno pervenire entro le 20 di lunedì 22 febbraio. Il programma è condizionato all'andamento della pandemia

Sono due gli avvisi con i quali il Comune di Prato selezionerà i progetti per comporre il cartellone di Prato Estate 2021 e per la co-progettazione e co-organizzazione della rassegna estiva degli Ex-Macelli, Officina Jungle 2021.Per la, l’assessorato alla cultura cerca proposte negli ambiti di musica, teatro, cinema, itinerari e talk. Se poi questo si tradurrà in realtà dipende tutto dall’andamento della pandemia. Per questo l’avviso ha finalità solo esplorative e non è vincolante.Gli interessati sono invitati ad inviare le proprie proposte entro il 22 febbraio prossimo. L’avviso sarà pubblicato su “TuttoGare” https://gare.comune.prato.it , piattaforma attraverso la quale sarà possibile anche inviare le candidature. Per informazioni non direttamente disponibili sulla piattaforma si può scrivere a m.rafanelli@comune.prato.it C’è tempo fino al 22 febbraio anche per partecipare all’avviso per la rassegna estiva degli Ex-Macelli:. Dopo il successo della prima edizione del 2020, il Comune di Prato ripropone l’iniziativa e cerca un soggetto con il quale collaborare per la definizione degli eventi che si terranno tra il 25 giugno e il 27 agosto negli spazi di Officina Giovani.Le proposte devono comprendere attività di spettacolo, ludiche e laboratori (anche a pagamento), garantire la somministrazione di alimenti e/o bevande oltre che includere l’allestimento degli spazi con arredi adeguati ad accogliere il pubblico, nel rispetto delle normative sulla prevenzione del contagio Covid 2019.Successivamente alla realizzazione delle attività, il Comune di Prato contribuirà al progetto nella misura massima di 20 mila euro.La domanda dovrà essere inviata - compilando il modulo allegato al bando - entro e non oltre le 20 del 22 febbraio prossimo, all’indirizzo di posta certificata comunediprato@postacert.it . L’avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Prato, nella sezione Amministrazione trasparente -Bandi di Gara e Contratti – Altri Bandi e Avvisi. Per ogni richiesta di chiarimento è possibile scrivere a: l.sanesi@comune.prato.it