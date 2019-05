20.05.2019 h 15:26 commenti

Prato Estate 2019, oltre cento eventi sparsi fra il centro e la periferia

Si inizia il 3 giugno con Lectura Dantis in Duomo, il 10 giugno Leonardo Pieraccioni ospite del Toscana Filmmakers Festival, il 9 luglio il concerto di Fabio Concato. Un investimento di 280 mila euro,quasi tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero