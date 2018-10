15.10.2018 h 12:21 commenti

Prato è sempre più città del cinema: domani nuovo casting per attori e attrici

In città la produzione di "Avrei voluto essere Bartali" dove anche il campione di ciclismo Nibali avrà un cameo. Le riprese nelle prossime settimane anche in location pratesi. Il regista: "Manifatture Digitali struttura irrinunciabile per noi che facciamo film"

Prato si conferma città del cinema. Una nuova produzione ha infatti scelto la nostra città e le Manifatture Digitali come base operativa per la pellicola che verrà girata entro l'autunno. Il film si intitola "Avrei voluto essere Bartali", una spy-comedy scritta e diretta da Alberto Cavallini e che vedrà un cameo interpretato dal campione Vincenzo Nibali, nella parte di se stesso.

Intanto domani, martedì 16 ottobre, a partire dalle 14 si terrà il casting per alcuni personaggi della storia, che vedrà come protagonista maschile l'attore pratese Massimiliano Galligani e in quello di protagonista femminile Ilaria D'Urbano. Nel cast anche l'altro attore pratese Francesco Ciampi.

"Ormai per noi che facciamo cinema - spiega il regisa Cavallini -: Prato è diventata irrinunciabile. In Italia abbiamo o Roma o Prato. La stuttura delle Manifatture è perfetta come base logistica, senza ignorare le possibili location che abbondano in questa zona".

Non a caso alcune scene del film verranno girate a Prato: in piazza delle Carceri, con lo sfondo del Castello, in una ex fabbrica abbandonata e in una officina meccanica a Vaiano. Alla Manifatture, invece, sarà basata tutta la preproduzione.

"Il film - aggiunge Cavallini - non è una pellicola sul ciclismo, anche se la passione per le due ruote del protagonista fa da sfondo all'intera storia. L'ho scritto cercando di unire i miei grandi amori: quello per la commedia all'italiana e quello per i film di 007. Il protagonista è un semplice fabbro che si trova coinvolto in una vicenda più grande di lui".