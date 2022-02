28.02.2022 h 16:01 commenti

Prato è pronta ad accogliere i profughi dall'Ucraina. Il Comitato Pro Emergenza coordinerà le raccolte di aiuti

Il sindaco Biffoni oggi ha incontrato una delegazione della comunità ucraina presente in città e domani parteciperà ad un vertice con il ministro Lamorgese. Via alle prime raccolte di medicinali e materiale sanitario

Prato si mobilita per raccogliere materiale sanitario, coperte e cibo per l'Ucraina, ma anche per accogliere i profughi che nei prossimi giorni arriveranno in città.

Il numero delle persone che potrebebro giungere in provincia non è ancora stato stabilito, domani il sindaco Matteo Biffoni in qualità di presidente di Anci Toscana parteciperà ad un incontro con il ministro Luciana Lamorgese per coordinare e smistare gli arrivi. "Come è successo per l'emergenza afghana - ha spiegato Biffoni che oggi 28 febbraio ha ricevuto una delegazione della comunità ucraina - siamo pronti anche per gli ucraini, Probabilmente saranno soprattutto donne, bambini e persone anziane perchè gli uomini combattono al fronte. All'inizio potrebbero essere accolti in alberghi o in altri tipi di strutture, ma è tutto da vedere. Pronti anche con il piano sanitario, compresi i vaccini anti Covid". Un'ipotesi potrebbe essere anche la Villa del Palco, dove erano stati accolti anche i primi profughi siriani arrivati in città.

In attesa dei primi arrivi, da giorni a Prato si è messa in moto la rete di solidarietà fra gli ucraini, che ospitano parenti in casa, spesso andando a prenderli al confine polacco. Un'accoglienza limitata visto che non tutte le donne ucraine hanno una casa propria. "Oggi arrivano i miei nipoti - spiega Mariya Hurba a rappresentanza della delegazione ucraina - ho poco posto e non posso ospitarne di più. Così ci siamo organizzati con il tam tam, ma siamo venuti a chiedere un aiuto all'amministrazione, anche per avere cibo per queste persone". In realtà è stato chiesto anche di attivare un servizio di trasporto dai confini in città, prrassi che però non è amessa. L'arrivo verrà gestito direttamente dal Ministero che poi deciderà come ripartire le famiglie.

Gli ucraini residenti a Prato sono un centinaio, e potrebbero accogliere almeno il triplo di persone che però spesso arrivano senza documenti, utilizzando i canali umanitari che sono stati aperti. Per loro è stata attivata la mail emergenzaucraina@comune.prato.it a cui fare riferimento per tutte le questioni legali e burocratiche.

Nei prossimi giorni partirà anche la raccolta di generi sanitari e alimentari da inviare alla popolazione ucraina, che sarà gestita direttamente dal Comitato Pro Emergenza città di Prato. "E' necessario che ci sia un coordinamento - ha spiegato Simone Faggi responsabile del tavolo - sia per raccogliere quello di cui effettivamente c'è bisogno, sia per assicurarsi che arrivi a destinazione. Ci stiamo quindi interfacciandoci con tutte le associazioni e le realtà che operano direttamente sul campo". Potrebbe anche essere attivato un conto per la raccolta di fondi per acquistare attrezzature da campo o generatori elettrici.

Intanto Stremao ha attivato una raccolta di materiale sanitario siringhe, garze, lacci emostatici, coperte termiche, disinfettanti, cateteri, ghiaccio secco, soluzioni fisiologiche , cerotti bende, kit primo soccorso, che potrà essere consegnato nella sede dell'associazione in via Labriola 69 a Montemurlo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.

Anche il coordinamento nazionale rumeno in Italia insieme all'associazione Mercuria nuova ha avviato una raccolta di materiale sanitario che potrà essere consegnato a Giorgio Popa in via dell'Artigianato 18.