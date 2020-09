28.09.2020 h 12:51 commenti

Prato è nella top 10 delle province italiane dove si vive meglio

Con un +4 rispetto allo scorso anno, ottiene la nona posizione nella classifica dell'indagine "Ben Vivere" realizzata da Avvenire con la Scuola di economia civile. Quest'anno tra i parametri anche l'effetto Covid sui territori

Prato è tra le prime dieci città italiane dove si vive meglio. A certificarlo è l'indagine "Ben vivere" effettuata dal quotidiano “Avvenire” con la Scuola di economia civile e il contributo di Federcasse, giunta alla seconda edizione. Nella classifica 2020 Prato si colloca al nono posto, guadagnando quattro posizioni rispetto all'anno precedente.



La classifica delle province dove si vive meglio in Italia è guidata da Bolzano, con Pordenone e Trento sul podio. Al quarto posto Firenze, prima città della Toscana, che nella top 10 è rappresentata anche da Siena (ottava), appunto Prato e Pisa (decima).

Lo studio è stato coordinato dai professori Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra. "Si basa sulle due classifiche elaborate per la prima volta lo scorso anno - viene spiegato da Avvenire -e che misurano appunto il Ben-vivere l’una e la Generatività in atto la seconda. Entrambe le classifiche sono costruite a partire da dati consolidati del 2019 e dunque precedenti alla pandemia. Nella seconda parte della ricerca, invece, si esaminano le correlazioni tra inquinamento e morti per Covid nei diversi territori e nella terza parte una prima ricognizione delle conseguenze economiche del Covid sulle province e sui settori economici".

"Lo studio - prosegue il quotidiano - prende in esame oltre 90 parametri relativi a dieci domini (Demografia e famiglia, Salute, Impegno civile, Ambiente turismo e cultura, Servizi alla persona, Legalità e sicurezza, Lavoro, Inclusione economica, Capitale umano, Accoglienza) misurando il ben-vivere in un territorio non solo dal punto di vista della ricchezza economica ma secondo gli indicatori del Benessere equo e sostenibile (Bes) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu (Sdg) che valorizzano maggiormente le dimensioni sociali e ambientali della nostra vita. Ad esempio: la qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dar vita a nuove iniziative economiche, l’offerta formativa, la salvaguardia dell’ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle sue varie forme".