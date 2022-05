25.05.2022 h 15:10 commenti

Prato è nella rosa di otto finalisti per il premio di Capitale verde d'Europa

La scelta è stata fatta dalla dalla Commissione europea sulla base di 12 parametri. In Italia in lizza ci sono anche Firenze e Cagliari. A luglio saranno nominati i finalisti e a ottobre il vincitore

La città di Prato è stata inserita nella rosa dei candidati alla competizione lanciata dalla Commissione europea "Applicant European Green Capital Award 2024", ovvero il premio come capitale verde d'Europa. L'iniziativa è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2008. Il messaggio generale che il programma intende comunicare a livello locale è che gli europei hanno il diritto di vivere in aree urbane sane e che le città dovrebbero pertanto adoperarsi per migliorare la qualità della vita dei loro cittadini e ridurre il loro impatto sull'ambiente globale.

Sono otto le città europee che saranno in lizza per l’aggiudicazione: Cagliari, Firenze, Prato in Italia, Murcia e Valencia in Spagna, Košice in Slovacchia, Cracovia in Polonia, Sofia in Bulgaria. Il premio viene assegnato ogni anno a una città all'avanguardia nella vita urbana rispettosa dell'ambiente. Il premio incoraggia le città a impegnarsi per obiettivi ambiziosi per un ulteriore miglioramento ambientale.

Dono 12 gli indicatori ambientali presi in esame (la qualità dell'aria, l'uso sostenibile del suolo, mobilità urbana sostenibile, performance energetica, governance ambientale, etc.) e valutati da un panel di esperti. Essere Capitale Verde Europea porta molti vantaggi, oltre al premio di 600mila euro.

"Prato si conferma una città di riferimento a livello europeo sulle politiche ambientali - afferma l'assessore all'Urbanistica e all'Ambiente Valerio Barberis -. Un ringraziamento per il grande il lavoro di squadra svolto in questi mesi tra gli uffici del Comune. Sono state compilate 12 schede tecniche che affrontavano temi specifici, quali l'acqua, il rumore, l'aria, i rifiuti, l'uso sostenibile del suolo, la natura e la biodiversità, la crescita verde, il cambiamento climatico con focus l'adattamento, il cambiamento climatico con focus la mitigazione, la mobilità urbana sostenibile, la performance energetica e le buone pratiche".

A luglio saranno nominati i finalisti e a ottobre il vincitore.