23.02.2023

Prato e Montemurlo scendono in piazza per la pace a un anno dall'invasione dell'Ucraina

Stasera in piazza del Comune flashmob silenzioso dopo la lettura in Consiglio comunale dell'appello condiviso da numerose associazioni. Domani mattina in piazza della Libertà a Montemurlo iniziativa con le scuole

Questo pomeriggio, giovedì 23 febbraio, alle 18, al termine della seduta del consiglio comunale alcune associazioni che hanno aderito all'iniziativa dal titolo "La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno" leggeranno un appello condiviso nel giorno in cui, un anno fa, ebbe inizio il conflitto in Ucraina. Queste le associazioni coinvolte: Azione cattolica, Pastorale sociale e del lavoro, Cgil, Centro studi Falcone e Borsellino, Acli, Tamburi di pace, Consulta provinciale degli studenti, Cieli aperti, Csi Prato, Unitalsi, Giovani democratici, la piazza degli studenti, Uisp, Società di San Vincenzo de Paoli, Outdoor Trekking, Cisl, Aned Prato, Associazione Don Renato Chiodaroli, Pubblica Assistenza L'avvenire di Prato, Scegliamo Prato, Centro diritti per il malato, Ancr, Arci Prato.

Alle 18,30 i cittadini sono invitati a partecipare ad un flashmob silenzioso che si terrà in piazza del Comune alla presenza delle associazioni e dei rappresentanti del comuni della Provincia. Per l'occasione saranno spente tutte le luci della piazza e suoneranno in contemporanea "La Risorta" di Palazzo Pretorio e le campane della Cattedrale come segno di speranza di pace.

Anche Montemurlo torna in piazza per chiedere la pace ad un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Domani mattina, venerdì 24 febbraio alle 10,30 il Comune promuove “Montemurlo per la pace”, una manifestazione in piazza della Libertà, alla quale prenderanno parte gli studenti dell'istituto comprensivo “Margherita Hack” e della scuola paritaria “Ancelle del Sacro cuore” con un grande girotondo. Un evento simbolico per ribadire la contrarietà della comunità montemurlese alla guerra come strumento per risolvere le controversie e per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino e a tutte le altre popolazioni che nel mondo soffrono le conseguenze dei conflitti. Dopo il saluto del sindaco Simone Calamai, in piazza i bambini leggeranno pensieri e poesie dedicate al tema della pace e porteranno striscioni e disegni. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio.