28.03.2018 h 16:38 commenti

"Prato e la sua banca", dibattito pubblico sul caso BpVi organizzato dai Liberi sognatori

Appuntamento il 29 marzo nella sala ovale della Provincia. Previsti gli interventi del sindaco Biffoni e degli avvocati che stanno seguendo le cause civili e penali degli azionisti pratesi. "Ci auguriamo - dicono gli organizzatori - che sul territorio possa tornare tutto quello che è andato perso con il crac"

Il punto sul crac della Banca popolare di Vicenza e sulle azioni legali promosse dagli azionisti nel dibattito pubblico dal titolo "Prato e la sua banca" organizzato da “Liberi sognatori” con il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato. L'appuntamento è per le 21 di giovedì 29 marzo alla sala ovale della Provincia, in via Ricasoli. “Sono mesi che seguiamo la vicenda – il commento degli organizzatori – e ci auguriamo non sia ancora persa la speranza di riavere per intero o in parte il perduto. Ci sembra giusto dibatterne pubblicamente affinché non ci sia rassegnazione ma anzi si sollevi da Prato una voce insistente che arrivi fino a Vicenza”.

A confrontarsi sul tema saranno il sindaco Matteo Biffoni, gli avvocati che stanno seguendo le cause sia in sede civile che penale – Luca D'Alessandro Pilacci, Francesca Meucci, Francesco Querci e Massimo Taiti – sindacalisti, associazioni, categorie e una rappresentanza degli azionisti. A moderare il dibattito Nadia Tarantino, giornalista di Toscana Tv e Notizie di Prato.

La serata è aperta a tutti e i cittadini potranno intervenire.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus