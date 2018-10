03.10.2018 h 15:33 commenti

Prato è la città italiana più "amica" degli animali: lo dice il rapporto di Legambiente

La classifica 2018 scaturita al termine dell'indagine incorona il nostro comune come quello più "pet friendly" a livello nazionale

E' Prato la città più "Pet friendly" d'Italia, conquistando il primo posto nella classifica del settimo rapporto "Animali in città 2018" di Legambiente, presentato questa mattina 3 ottobre a Napoli presso l’Auditorium della Regione Campania. A ritirare il premio c'era l'assessore all'Ambiente e ai diritti degli animali Filippo Alessi: "Questo riconoscimento è frutto del grande lavoro svolto in questi anni dai nostri uffici insieme alle associazioni animaliste all'interno dello Sportello Animali - dice -. Le politiche che abbiamo adottato in città per il benessere degli amici a quattro zampe, anche grazie all'apposito Regolamento comunale, sono evidentemente all'avanguardia. Ringrazio quindi i volontari con cui vorrei condividere questo successo".

Il tema "Animali in città" sarà al centro di un'iniziativa che l'amministrazione organizzerà prossimamente per un confronto con le associazioni animaliste e tutti coloro che sono attivi sul tema: "Sarà l'occasione per fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto e soprattutto sui progetti da affrontare nel prossimo futuro", spiega l'assessore Alessi.

L’indagine di Legambiente analizza i dati forniti dalle amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie locali sulle aree urbane, dove è concentrata la crescita di cani e gatti nelle famiglie, quadruplicata negli ultimi 20 anni, e dove questa convivenza sempre più stretta ha bisogno di essere pensata e governata.