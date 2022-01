17.01.2022 h 12:18 commenti

Prato è la città italiana più amica degli animali: a dirlo il rapporto di Legambiente

La città laniera, primeggiando in due dei quattro indicatori presi ad esame, ottiene il gradino più alto del podio seguita da Verona e Modena

Prato si laurea città amica degli animali. Il X rapporto nazionale "Animali in città" elaborato da Legambiente sulla gestione degli animali domestici a quattro zampe nei centri urbani, le conferisce il primo gradino del podio, seguita da Verona e Modena.

L'indagine, da cui emerge un quadro generale piuttosto sconfortante soprattutto nel sud Italia, si basa sui dati del 2020 e ha coinvolto 656 amministrazioni comunali e 50 aziende sanitarie. Il 47,4% dei comuni dichiara di avere attivato un ufficio o un servizio dedicato agli animali, ma solo uno su 13 (il 7,8%) raggiunge una performance almeno sufficiente e tra queste c'è Prato.

Il Comune pratese, oltre ad avere un ufficio dedicato, ha un canile e un gattile. Per i nostri amici a quattro zampe spende 289mila all'anno tra le due strutture, l'ufficio, la manutenzione e la disinfestazione delle aree di sgambatura.

Nel 2020 la spesa pubblica nazionale nel settore è stata di quasi 193 milioni di euro (in calo rispetto al 2019), quella pro-capite si attesta invece a 2,4 euro per i Comuni e a 0,85 euro per le aziende sanitarie. Quella di Prato è di 1,6 euro procapite.

In totale Prato ottiene un punteggio di 61 su un totale di 104/107. E' il miglior risultato nella valutazione complessiva dei 36 indicatori considerati, tra tutti i 656 comuni che hanno fornito dati. Il giudizio è ottimo.

Vediamo ora il dettaglio.

Il rapporto tra risorse e risultati (risorse economiche impegnate e risultati rispetto ad alcuni degli aspetti con maggior ricaduta su cittadini e pubblica amministrazione, 9 indicatori) è il dato dove la città laniera ha avuto la performance migliore, 21 su un massimo di 27, pari merito con un'altra città.

Prato primeggia anche nella valutazione dei 12 indicatori relativi al quadro dell'organizzazione/servizi offerti al cittadino, con un punteggio di 18,5 su un totale di 25. Il giudizio è eccellente.

Sulle performance controlli (organizzazione ed efficacia delle attività di controllo) è scesa un po' sfiorando la metà del punteggio massimo, 11,75 su 25, ma siamo comunque su un giudizio buono. Performance non brillante sul quadro delle regole(regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali che implementano e/o rafforzano la normativa vigente e/o articolano nuove e vecchie esigenze dei cittadini in ambito comunale)dove Prato ottiene 9.75 punti su un massimo di 30. Un punteggio che implica un giudizio sufficiente.

Simili e solo appena più bassi i risultati ottenuti dall'Asl Toscana centro con il suo servizio veterinario che oltre a Prato copre Firenze, Empoli e Pistoia.



Soddisfatta dell'esito della classifica l'assessore comunale competente, Cristina Sanzò, che rilancia l'azione del Comune: "A febbraio saremo pronti a partire con un progetto contro il randagismo felino. Stiamo definendo gli ultimi aspetti con Asl che realizza questo intervento con noi. Purtroppo a causa del Covid, le sterilizzazioni sono diminuite e questo ha fatto aumentare il numero delle colonie presenti in città. Questo progetto interviene proprio su questo fronte".

C'è poi il maxi progetto del nuovo canile, chiamato anche dog park, legato al lascito ereditario di Nida Mazzanti ma ci vorrà tempo sia per trovare la localizzazione definitiva che per le difficoltà operative che comporta l'eredità divisa a metà con la cooperativa Sarah per la rsa Caterina de Ricci. Intanto le casse comunali hanno introitato oltre 400mila euro di liquidità.

(e.b.)