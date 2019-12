21.12.2019 h 16:35 commenti

Prato e il polo universitario di Sesto sono più vicini: aperto un nuovo lotto della Mezzana-Perfetti Ricasoli

Stamani la cerimonia di inaugurazione del ponte che passa sopra l’autostrada A1. Al totale completamento dell’asse stradale da Firenze a Prato mancano ancora i lotti 6 e 7

Prato e il polo universitario di Sesto sono più vicini. E' stato inaugurato oggi, sabato 21 dicembre, il ponte sul tratto dell’asse stradale che congiunge Firenze con Prato, noto con il nome di Perfetti Ricasoli-Mezzana. Il lotto che è stato aperto al traffico, denominato 5B, è stato programmato dalla Regione e realizzato dalla Città metropolitana di Firenze. Mette in comunicazione via Allende nel territorio comunale di Campi Bisenzio con via Parri nel territorio di Sesto Fiorentino, passando sopra l’autostrada A1 tramite un cavalcavia lungo circa 160 metri progettato e realizzato dalla società Autostrade nell’ambito delle opere correlate alla realizzazione della terza corsia della A1 nella tratta da Firenze Nord a Firenze Sud. Si tratta di un'opera attesa da molti anni che finalmente vede la luce, anche se al totale completamento dell’asse stradale da Firenze a Prato mancano ancora i lotti 6 e 7.

“Grazie a questo ponte sull’autostrada - ha affermato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi - adesso è possibile aprire l’opera che collega Prato a Sesto Fiorentino in prossimità dell’ingresso del Polo universitario. E’ un passo in avanti per decongestionare l'intera area".