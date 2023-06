08.06.2023 h 18:20 commenti

Prato e Biella a confronto: mancano figure specializzate e in 20 anni dimezzate le imprese

I dati presentati a Prato Futura da Michele Porta Coordinatore Editoriale Eco di Biella. Nel distretto piemontese le aziende tessili sono passate da 1.555 a 669 (-55%), in quello toscano da 4.301 a 1.816 (-57%)

Due distretti tessili storicamente diversi che si trovano ad affrontare le stesse problematiche: ricambio generazionale, carenza di personale specializzato e una riduzione delle tessuto produttivo. Il confronto è stato presentato da Michele Porta Coordinatore Editoriale Eco di Biella in occasione dell'incontro organizzato da Prato Futura.

A parlare sono i dati delle due realtà produttive raccolti nell'arco temporale di 20 anni. Dal 2001 al 2021 a Biella le aziende tessili sono passate da 1.555 a 669 (-55%), a Prato da 4.301 a 1.816 (-57%). Sul fronte dell'occupazione nel distretto piemontese si è passati da 23mila a 11 mila, in quello toscano da 50mila a 35mila. Il valore delle esportazioni è rispettivamente di di 951 milioni e 2,2 miliardi.

In entrambi i distretti la popolazione lavorativa invecchia: si stima che nel 2023 nel biellese 3.451 lavoratori saranno in età da pensione. Da qui la strategia comune di stimolare le imprese a fare sistema e attrarre figure professionali capaci di gestire il cambiamento.

Stando ai dati delle due Camere di commercio del 2021, a fronte di 2.074 imprese manifatturiere biellesi, quelle pratesi sono quasi quattro volte superiori 8.060 . Per Prato incide la presenza di oltre 4mila aziende di confezione.



