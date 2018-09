01.09.2018 h 13:46 commenti

Prato è Autism Friendly: bollino blu per attività commerciali, uffici pubblici, alberghi e musei

Già in 47 hanno aderito al progetto promosso dal Comune che punta a dare un valido sostegno nella vita quotidiana a chi è affetto da questo disturbo.

A Prato si colorano di blu negozi, alberghi, musei, bar ma anche uffici comunali quali Urp e anagrafe. Con una vetrofania sull'ingresso viene segnalato all'utente che il personale è adeguatamente formato per accogliere chi è affetto da autismo. Spesso infatti, è una disabilità invisibile che può creare situazioni di disagio anche in contesti banali e quotidiani se non è riconosciuta e trattata in modo adeguato.

La rete di attività Autism Friendly, nata dall'omonimo progetto del Comune che dà alla città laniera il primato toscano nelle politiche di sostegno a chi è affetto da questa malattia e ai suoi familiari, è nata da poco ma si sta estendendo giorno dopo giorno. Ieri, 31 agosto, in palazzo comunale, si è tenuta la presentazione del progetto alla presenza di tutti i soggetti coinvolti: la Società della Salute, l'Area Salute mentale infanzia e adolescenza della Usl Toscana Centro, il Centro Regionale Accessibilità della Regione, la Fondazione Opera Santa Rita, l'associazione Orizzonte Autismo, Fondazione AMI, Confesercenti Prato, Cna Toscana, Federalberghi Prato, Centro di Formazione Prato Imprese. "Ci tengo a fare un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto che consente a Prato di fare un ulteriore passo in avanti per diventare una città accogliente a tutto tondo" ha esordito il sindaco Matteo Biffoni. "L'accessibilità è un tema su cui tutte le amministrazioni pubbliche stanno lavorando. Gli interventi di adeguamento per le esigenze dei soggetti con disabilità evidenti li stiamo affrontando nel corso del tempo, ma questa è una disabilità diversa, tante volte quasi invisibile, che però c'è, esiste, ed è quindi giunta ora di prenderla in considerazione e attivarci di conseguenza. Dobbiamo essere preparati a capire le situazioni che ci si potrebbero presentare di fronte, e la nostra città è pronta ad essere accogliente anche in questo tipo di situazione".

Al momento sono 47 le attività che hanno terminato il corso di formazione della Fondazione opera Santa Rita per imparare i comportamenti corretti da tenere di fronte a un cliente autistico, e che sono già operativi come evidenziato dall'adesivo esposto in vetrina. A breve partirà un nuovo corso per gli uffici pubblici, per i musei e per gli alberghi. Poi sarà creata una mappa speciale per aiutare le famiglie a orientarsi tra le varie attività aderenti. "L'esperienza di Prato è tra le prime in Italia e la prima in Toscana. Il Comune è stato il motore che ha fatto partire tutto, e fortunatamente la risposta è stata ampia, tutte le categorie economiche hanno aderito sin da subito con grande entusiasmo, mettendosi in gioco per un obiettivo comune, una città che sia accessibile -ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi che si è spesa in prima persona per il progetto-È una buona prassi che porta Prato ad un nuovo livello di eccellenza anche nell'accessibilità e anche un biglietto da visita per invitare a venire a Prato. Le famiglie dei ragazzi autistici da oggi sapranno che i nostri esercizi sono preparati ad accoglierle."

Il servizio sarà utilissimo perchè purtroppo la patologia non è più così rara come un tempo. A Prato l'Asl segue circa 300 pazienti affetti da disturbo autistico e secondo le statistiche una persona su 100 presenta problematiche collegate all'autismo a cominciare dal deficit dell'interazione sociale. Venti i nuovi casi che vengono diagnosticati ogni anno. "Nella Ausl Toscana Centro sono più di mille i minorenni con disturbi autistici in carico ai Servizi. - ha dichiarato Marco Armellini, direttore Area Salute Mentale infanzia e adolescenza - L'Azienda ha un impegno speciale nei confronti dei disturbi autistici e oggi è una grande soddisfazione vedere l'adesione straordinaria della città di Prato a Autism Friendly. Ai corsi di formazione che abbiamo tenuto in questa prima fase hanno aderito 50 esercenti di Prato. Una risposta importante".