07.06.2022 h 12:13 commenti

Prato è al top in Toscana per il tasso di tradimenti estivi

La particolare classifica 2022 stilata da Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca love affaire extraconiugali, piazza la città ai piedi del podio italiano e subito davanti a Firenze

Prato è la città toscana a più alto tasso di tradimento estivo e, a livello italiano, si piazza appena giù dal podio, preceduta da Trieste, Roma e Milano. A dirlo è la classifica 2022 stilata da Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca love affaire extraconiugali, che misura la propensione degli italiani a mettere le corna al legititmo partner. La graduatoria è realizzata in base agli iscritti alla piattaforma nel periodo dal 22 giugno al 22 settembre 2021, rapportati alla popolazione residente secondo i dati Istat del 1° gennaio 2021.

Prato rappresenta la principale novità della classifica di questo anno. Non solo è una new entry, ma si è subito piazzata ai vertici, posizionandosi subito davanti a Firenze che è al quinto posto, uno in meno della classifica 2021. Nella top 20 c'è anche una terza città toscana, Pisa, con la sua undicesima posizione.

“L’estate rappresenta uno spazio di evasione in cui ci si libera dallo stress della vita quotidiana – commenta Marta Giuliani, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica –. Si riacquista un senso di libertà, torna il desiderio di giocare, di recuperare il tempo perduto per se stessi e di sperimentare momenti di eccitazione e divertimento. Inoltre, l’aumento della luce solare aumenta anche la produzione degli ormoni del piacere e della serotonina, un antidepressivo naturale, dandoci la sensazione di essere più vitali e sensibili agli altri. Tutti questi elementi rappresentano un terreno fertile per rapporti extraconiugali, soprattutto se co-esistono livelli di insoddisfazione o di difficoltà pregresse nella coppia. Durante le vacanze si ha la percezione di un tempo sospeso in cui ruoli e convenzioni si interrompono e questo facilita anche un certo senso di disinibizione e il desiderio di sperimentare giochi di seduzione”.